Reflexiones hacia el futuro

Actualizada 30/01/2021 a las 06:00

Navarra, como todo el mundo, se está enfrentando a una crisis enormemente compleja y grave, que no afecta a todos por igual. Además de las medidas en el ámbito sanitario, y de las imprescindibles medidas de acompañamiento a los sectores más afectados, es fundamental avanzar todos juntos, los agentes públicos y privados, impulsando aquellos proyectos estratégicos llamados a facilitar tanto la transición digital como la ecológica de nuestra Comunidad, permitiendo que Navarra salga de esta crisis más fortalecida desde la perspectiva económica, social y medioambiental.



En el ámbito del departamento de Desarrollo Económico llevamos tiempo trabajando en proyectos importantes, en algunos casos liderándolos o coliderándolos, en otros casos acompañando a los agentes empresariales, sociales y del conocimiento. Hoy quiero animar a los agentes implicados, públicos y privados, a que sigan empujando con la misma ilusión y la misma fuerza. Estoy seguro de que así va a ser.



Me refiero tanto a proyectos de los que la sociedad navarra ya está al tanto, como a otros que no han tenido tanto reflejo mediático.



Entre los primeros, Polo de Innovación Digital (tanto en la parte física como en la parte virtual, en unos días se va a presentar el consorcio público-privado en cuya constitución hemos trabajado intensamente); el impulso de la plataforma Naveac, con diversas actuaciones, entre ellas Navarra Zona de Testeo; el impulso del desarrollo empresarial de alto valor añadido en torno a la Medicina Personalizada y de Precisión; la incorporación de recursos para la tramitación eficiente de autorizaciones en el ámbito de las energías renovables; en el marco de la legislación vigente; o la continuación con los trabajos orientados a la aprobación de un nuevo Plan de Empleo.



Entre los segundos, el proyecto Nabatt para la implantación de una fábrica de battery packs en Navarra, en el marco de la expresión de interés BattChain presentada recientemente ante el Ministerio de Industria. Un proyecto en el que llevamos meses trabajando y que puede contribuir de manera relevante a la transición con éxito de la cadena de valor del automóvil, desde la combustión hacia el vehículo eléctrico; el proyecto para el desarrollo de la tecnología e implantación industrial en el ámbito del reciclaje de palas eólicas, con Aoiz como localización prevista; que también ha presentado su correspondiente expresión de interés; los proyectos cuya preparación está liderando Cener, para dotarse de competencias tecnológicas que en su momento puedan ser transferidas a la industria en ámbitos tan importantes como los biocombustibles o la tecnología de producción de hidrógeno; el fondo de arraigo público-privado en el que está trabajando Sodena desde hace tiempo; el proyecto de ley foral de para la creación y regulación de las Áreas de Promoción Económica, APE ( los BID, en inglés ), que está en su recta final de elaboración, y que, de aprobarse, dotará de una herramienta al ámbito privado y a los ayuntamientos para contribuir a la dinamización de la actividad económica de cercanía; o los planes extraordinarios de sostenibilidad en el ámbito turístico que va a gestionar el Gobierno de Navarra con fondos Next Generation territorializados desde el Ministerio.



Por supuesto, a eso se añaden además los proyectos que está liderando la iniciativa privada.



Agradezco a la CEN el trabajo de canalizar muchos de estos proyectos. Hemos mantenido canales abiertos de colaboración en todo momento. Hay, además, algunos proyectos adicionales de empresas líderes que también estoy seguro que van a ser muy relevantes para nuestro futuro. Animo a que, desde el departamento de Desarrollo Económico, desde el Gobierno en definitiva, se siga mostrando, como hasta ahora, todo el apoyo.



Quiero destacar también la importancia de la S3 y su gobernanza. Ya en estos últimos años, era una cuestión a la que la Unión Europea le daba mucho peso. Ahora, en el nuevo marco financiero plurianual lo va a ser más. Por eso, tener, como es nuestro caso, una estrategia implantada, que sigue dando pasos, que se evalúa externamente, con una participación activa de la cuádruple hélice, una estrategia que es conocida y bien valorada en Europa, es un activo que creo tenemos que mantener e impulsar. Este lunes 25 justamente, hemos tenido una reunión del Comité de Dirección de la S3 para analizar la hoja de ruta de trabajo para estos próximos meses. En el encuentro, hemos tenido ocasión de conocer las conclusiones del informe elaborado por Orkestra en el que se observa la evolución de los indicadores más destacados de Navarra en estos últimos cuatro años, en comparación con el resto del Estado, con la Unión Europea y con las 15 regiones europeas que elegimos en 2016 como de referencia. En él, se recogen nuestros puntos fuertes y nuestras áreas de mejora. Una buena guía para la acción.



En el momento de mi despedida como Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, quiero desear el mayor de los éxitos a todos y todas, desde luego a la nueva persona que asumirá la responsabilidad del Departamento y al equipo, a todo el Gobierno, y a todos los agentes empresariales, sociales y del conocimiento. Sus éxitos serán nuestros éxitos.



En estos cinco años y medio en el Gobierno me he dedicado con toda mi energía y capacidades a tratar de mejorar el presente y el futuro de Navarra. Ha sido un honor poder hacerlo. Aunque es obvio que, para muchas personas que nos miran desde fuera, la actividad política, con las señales que se envían, no resulte nada atractiva, hoy, y en esta situación, quiero decirles que la buena política es más necesaria que nunca.



En lo que a mí me toca, la vida sigue. Hoy se cierra una etapa. Ahora me toca pensar y decidir qué nueva etapa quiero emprender. Estoy seguro de que hay personas que están pasando situaciones más complicadas que la mía, y que están siendo capaces de mirar al futuro y afrontarlo con energía e ilusión. Esa será también mi hoja de ruta.