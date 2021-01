Gimeno asegura que Navarra tiene un ciclo 0-3 "potente" y "fortalecido"

Actualizada 28/01/2021 a las 14:23

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha asegurado este jueves en el pleno del Parlamento que la Comunidad foral puede "presumir" de tener un sistema educativo del Primer Ciclo de Educación Infantil "potente, fortalecido".



Gimeno, quien ha respondido en el pleno a una interpelación de Navarra Suma, ha desglosado las medidas adoptadas por el Gobierno foral para este ciclo educativo y ha informado de que se han firmado 75 convenios con entidades locales, para 89 escuelas infantiles y 344 unidades.



El consejero ha señalado que se va a crear un servicio interdepartamental para analizar estructuras, adecuación de profesionales y otros aspectos relativos a este ciclo y es posible además que haya que construir otra nueva escuela con un gasto de 3,5 millones.



Además, ha indicado que este viernes se recibirá en el Departamento la oferta justificada de plazas de todas las entidades locales y se decidirá sobre su aprobación o no, teniendo en cuenta "criterios educativos y no criterios políticos".



Estos criterios, ha apuntado, son el mapa escolar, la proporción en número de plazas y los centros en los que convivan los modelos lingüísticos.



Pedro González, de Na+, ha recordado que hace veinte años el ciclo 0-3 "recibió un impulso importante gracias al pacto UPN-PSN", pero, con la crisis económica, empezó una tendencia a la baja que, desde el curso 2011-2012, afectó "profundamente" a la demanda de plazas hasta llegar a una situación en la que hay más oferta que demanda en los centros públicos en todas las zonas.



A finales del curso pasado, ha señalado, se ofertaban unas 6.500 plazas en 101 centros públicos, de las que se cubrieron el 76% , y 3.225 plazas en 56 centros privados, con un 72% de ocupación.



González ha destacado que, en la pasada legislatura, desde el Gobierno de Navarra "se hizo más bien poco" en esta materia y en Pamplona, con EH Bildu en la alcaldía, se llevó a cabo una actuación "caciquil y poco responsable" con estos centros.



Por el PSN, Jorge Aguirre ha indicado a González que, en relación a la Educación Infantil, "igual en el marco general podemos coincidir", pero "cuando rascamos un poco, a ustedes no se les ve el cartón, se les ve las entrañas". El PSN, ha resaltado, apuesta por una educación 0-6 años gratuita y universal, algo que a su juicio no desea Na+.



La parlamentaria de Geroa Bai María Solana ha afirmado que "hay una asignatura pendiente en esta cuestión" y ha considerado que "de la gratuidad estamos lejos todavía". Ha echado en falta "el hecho de no haber podido avanzar de la mano del sector y de la FNMC" en este tema "con un liderazgo absolutamente claro del Departamento de Educación en este camino".



Por EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha aseverado que éste era "un debate muy decepcionante", tanto por parte de Na+ como del Gobierno de Navarra, ya que, en lo relativo a este último, "en un año se ha adelantado muy poco, salvo en la financiación".



Por su parte, Ainhoa Aznárez, de Podemos, tras subrayar que "este debate está abierto desde el siglo pasado", ha entendido que "todas y todos nos tenemos que sonrojar un poco", porque "seguimos en el mismo lugar de hace décadas".



Marisa de Simón, de I-E, ha hecho tres peticiones: "no más parches a esta situación, no más reformas de ida y vuelta atendiendo a criterios interesados y no más familias damnificadas por decisiones arbitrarias".

Te puede interesar