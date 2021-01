Ciriza afirma que no hay mayoría para aplicar la reforma del mapa local

Actualizada 26/01/2021 a las 12:24

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Bernardo Ciriza, ha reiterado este jueves en el Parlamento foral que la ley de reforma del mapa local aprobada al final de la pasada legislatura es "inaplicable" porque no existe "mayoría política" para ello y ha llamado a los grupos parlamentarios a buscar con el Gobierno foral un consenso antes del verano que permita aprobar una ley que "salve cualquier legislatura y tesitura política".

En una comparecencia en el Parlamento foral a petición de EH Bildu para explicar por qué considera que la ley es "inaplicable", Bernardo Ciriza ha afirmado que "la ley aprobada en el tiempo de descuento de la pasada legislatura con una mayoría de 26 votos a favor y 24 en contra requiere de la aprobación posterior de al menos 12 leyes para la conformación de las comarcas y otras dos leyes para el establecimiento del porcentaje de financiación y el nuevo modelo de financiación".

Ciriza ha señalado, por tanto, que "esa reforma requiere para su implantación de un paquete normativo de al menos 14 leyes que ahora mismo no cuenta con una mayoría suficiente en este Parlamento para su aprobación". "La mayoría que aprobó la ley suma ahora 19 parlamentarios. Ahora mismo no se puede desarrollar, tal y como está redacta es inaplicable", ha afirmado.

Tras ello, ha asegurado que "es voluntad de este Gobierno modificar la ley de reforma del mapa local y aprobar un paquete normativo relacionado con el reparto del fondo de transferencias corrientes y el fondo de transferencias de capital". "Para ello, tengo que solicitar el apoyo de los grupos de esta Cámara para que entre todos podamos dotar a las entidades locales de un nuevo sistema de financiación municipal tanto de transferencias corrientes como de transferencias de capital y de una ley de reforma de la Administración Local con amplio consenso político que salve cualquier legislatura y tesitura política", ha afirmado.

El consejero ha solicitado "altura de miras" y ha tendido la mano para "buscar puntos de encuentro y alcanzar un acuerdo, y es evidente que si existe voluntad de acordar, todas las partes tendremos que dejar alguna cosa y ceder".

PRÓXIMA SEMANA, REUNIÓN CON LOS SOCIOS DE GOBIERNO

Ciriza ha explicado que el Gobierno de Navarra va a trabajar durante los próximos seis meses para "intentar alcanzar un acuerdo lo más amplio posible desde el punto de vista político pensando en la ciudadanía navarra". "Nuestra voluntad es iniciar conversaciones primero con todos los grupos del Gobierno la próxima semana y posteriormente con el resto de grupos para intentar alcanzar un acuerdo antes del verano", ha señalado.

En todo caso, el consejero ha asegurado que el Gobierno, "en el ámbito de sus posibilidades", está dando cumplimiento a distintos aspectos de la ley y ha puesto como ejemplo la orden foral para la aprobación de la relación de aspirantes al desempeño con carácter temporal del puesto de trabajo de secretaría que así lo demanden.

En el turno de los grupos, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que en el acuerdo de legislatura firmado por los socios de Gobierno se recogía una prórroga de un año en los diferentes plazos que contenía la ley con el fin de estudiar posibles cambios, pero ha criticado que esa prórroga se ha convertido en "una cuestión de facto y han decidido que este acuerdo político se transforme en ley". Frente a ello, Araiz ha defendido que "se acepte como base el contenido" de la ley de la pasada legislatura y "se negocie su desarrollo", para lo que ha tendido la mano al Gobierno, pero ha advertido que difícilmente habrá acuerdo si el PSN quiere retrotraerse a la proposición de ley que ya presentó en 2012 para reformar el mapa local.

NAVARRA SUMA APOYARÍA LA DEROGACIÓN DE LA LEY

La portavoz de Navarra Suma, Yolanda Ibáñez, ha censurado que el consejero "lleva año y medio en el Gobierno y ahora nos sale con estas, nos dice que la ley es inaplicable, pero ya lo sabían, porque han estado siempre en contra de la ley". "Me gustaría saber por qué en año y medio no han hecho nada en este tema, no es excusa la pandemia porque no afecta de manera directa, y podían haber traído la derogación de esta ley, porque nosotros la hubiéramos apoyado, y si no se atreven a derogar esta ley, podían haber traído alguna modificación. No han hecho nada con este tema porque es un tema de discrepancia con sus socios de EH Bildu, no quieren cabrear a quienes les han puesto y les mantienen en los sillones", ha dicho.

El portavoz del PSN, Jorge Aguirre, ha afirmado que su grupo no ha cambiado de posición respecto a la ley. "No apoyamos la ley, no debatimos enmiendas y jamás hemos cedido a un chantaje, ni a los de Navarra Suma, ni a los de EH Bildu, ni a los de quienes han tenido intención de cambiar la voluntad del PSN chantajeándonos. Dicen que no queremos hacer nada para no enfadar a nuestro socio de EH Bildu, pero Araiz ha traído aquí al consejero porque está cabreado, porque no se aplica la reforma del mapa local que se aprobó la pasada legislatura", ha señalado, para afirmar que el PSN estará en la mesa que convoque el Gobierno para buscar un acuerdo.

Por parte de Geroa Bai, Pablo Azcona ha señalado que "no ha habido ningún planteamiento alternativo" a la reforma del mapa local vigente y ha dicho que "ésa es la gran enseñanza de esta comparecencia". Así, ha valorado el trabajo "importante" que se hizo la pasada legislatura para aprobar la ley, un trabajo que ha sido "el único que ha sido fructífero durante los últimos 30 años". No obstante, ha reconocido que "han cambiado las mayorías" y se ha sumado a la llamada al consenso, pero ha afirmado que "no es una posibilidad derogar la ley". "Para nosotros el escenario de la derogación no existe", ha subrayado.

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha afirmado que "tenemos una ley que reformó la Administración Local que está sin desarrollar" y ha asegurado que su grupo "sigue apoyando esa ley y seguimos convencidos de que esa ley era absolutamente necesaria para que las entidades locales ganarán en eficacia y eficiencia y se garantizara una prestación de servicios municipales equitativa". "Es una ley que se aprobó con 26 votos, que es lo que necesita el PSN para modificar esta ley y sacar otra adelante", ha dicho, para pedir al Gobierno que "se ponga a trabajar" si quiere una alternativa a la ley anterior y "tendrá que decidir si acuerda con Navarra Suma o con el resto de fuerzas".