UGT solicita que se incluya a las educadores del ciclo 0-3 años entre el personal docente para su vacunación

La Federación de Enseñanza de UGT de Navarra ha solicitado que se incluya a los trabajadores del ciclo 0-3 años como parte del sistema educativo a la hora de recibir la vacuna al igual que al personal docente del resto de las etapas.



En un comunicado, el sindicato señala que el ciclo 0-3 es "una etapa en la que el riesgo de contraer el virus es elevado, debido a que los niños y niñas de las escuelas no llevan mascarilla y, además, el contacto es completamente directo, más directo que en otras etapas educativas, pues los cuidados físicos (no hay distancia, hay cambio de pañal, la necesidad es estar a su altura continuamente, hay muchas probabilidades de contacto con fluidos, etc.), así lo exigen".



Según ha añadido UGT, "a todo esto hay que sumar que no hay bajada de ratios en este sector, que a día de hoy no se tiene en cuenta, y que sería una medida totalmente acorde a la situación que vivimos"."A pesar de todo ello, el índice de contagios por COVID-19 es bajo gracias a los profesionales, que cumplen escrupulosamente todas y cada una de las medidas según la Orden Foral 76/2020, de 31 de agosto, por la que se aprueba el Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa en los centros de primer ciclo de Educación Infantil para el curso 2020/2021".



El sindicato ha señalado que "las educadoras realizan un trabajo intenso para garantizar las medidas preventivas y salvaguarda de la salud de las niñas y niños". "Y lo hacen a diario, puesto que hay que higienizar todos los juguetes, materiales y lugares en los que se desarrolla la actividad. De forma que cada día, de manera continuada, se cumplen las medidas", ha explicado.



Por todo ello, y para dotar a este colectivo de mayores garantías en el desarrollo de la labor, UGT considera que "merecen ser reconocidas" y pide que "se las incluya para vacunarles al mismo tiempo que el resto de docentes de las diferentes etapas educativas".

