Actualizada 21/01/2021 a las 08:48

El número de vacunas frente a la covid-19 que se han administrado en Navarra hasta el pasado martes, 19 de enero, ha sido de 14.812, según los datos que facilitó este miércoles el departamento de Salud del Gobierno de Navarra.

La Comunidad foral ha recibido hasta este momento 21.125 dosis, tanto de Pfizer (20.625) como de Moderna (500), por lo que puso para el martes el 70% del total. Hay que recordar que ante el descenso temporal de la producción de vacunas de Pfizer, el Ministerio de Sanidad decidió enviar a Navarra esta semana 2.925, la mitad de las que se le ha remitido cada siete días desde el inicio de campaña. A las que se han puesto, hay que añadir las 1.800 que Salud guarda de reserva estratégica para tener asegurada la 2ª dosis en caso de alguna incidencia.

Si se cumplen las previsiones fijadas por el departamento de Salud, este jueves se habrá puesto ya la primera dosis al sector sociosanitario, al que se empezó a vacunar el 27 de diciembre. Está previsto que reciban la segunda y última dosis para el 12 de febrero.

1ª DOSIS EN LA SANIDAD PÚBLICA Y PRIVADA

El personal sociosanitario se está vacunando estos días en Refena. Además, esta semana ya se ha iniciado la vacunación a profesionales del ámbito sanitario, tanto público como privado.

La Clínica Universidad de Navarra iniciaba en Pamplona este miércoles la administración a su personal de la vacuna de Moderna, en un proceso supervisado en el propio centro por técnicos del departamento de Salud del Gobierno, según detalló el centro en una nota. Está previsto que la vacunación concluya en la CUN para el 8 de marzo.

El Hospital San Juan de Dios anunciaba también esta semana que 125 de sus profesionales habían recibido la primera dosis de la vacuna de Moderna. Desde el hospital destacaron que ha aceptado vacunarse el 100% de su personal.

LLAMADAS A PERSONAL SANITARIO SI SOBRAN DOSIS

Las vacunas de Pfizer y Moderna que se administran en Navarra, por ser las que están autorizadas en la Unión Europea hasta el momento, se conservan congeladas y una vez descongeladas y preparadas hay un tiempo límite en el que deben ser administradas o, de lo contrario, se pierden. El Gobierno de Navarra ha insistido estos días en que en este proceso de vacunación se preparan las que se van a inocular cada día en función de las personas que han sido citadas.

No obstante, como destacó este miércoles el portavoz del Ejecutivo foral, Javier Remírez, puede haber imprevistos que impidan a alguien acudir, como dar positivo en covid-19 o estar de baja por otras causas.

En el caso de los sanitarios, imprevistos así se están cubriendo con otros profesionales de la Sanidad a los que se ha citado en horas para que, si pueden, se pongan la vacuna.

EL GOBIERNO: "NO HA HABIDO PRIVILEGIOS"

Lo que no se ha hecho, según aseguró Remírez, es llamar a personas a las que no les correspondía acceder todavía a esta vacuna según el orden establecido (detallado en el gráfico superior). Estos días han sido noticia alcaldes que han recibido la vacuna sin que formaran parte de los grupos prioritarios, e incluso un consejero de Salud, como ha ocurrido en Murcia. Remírez aseguró que ningún miembro del Gobierno de Navarra y ninguno de sus altos cargos se ha vacunado frente a la covid-19 porque no tienen una actividad profesional que lo justifique, recalcó. “Se sigue estrictamente el calendario y protocolo de vacunación definido por el departamento de Salud”. “Aquí no se han producido esas situaciones de aprovechamiento o de privilegios”, sostuvo.

Indicó que en este tema deben ser “rigurosos” y actuar “con “la máxima transparencia”. Señaló que la ciudadanía tiene que tener claro a qué colectivos va la vacunación y que en este proceso “no se producen favoritismos ni privilegios ni picardías”. “Lo tenemos claro como Gobierno de Navarra”, recalcó.

Sobre la vacunación al ya ex consejero de Salud de Murcia, el portavoz del Ejecutivo señaló que en Navarra a la consejera de Salud y a todos los miembros del Gobierno les tocará vacunarse cuando les corresponda en función de su ubicación en el ámbito de sector de población que les toque, tanto por edad o si sufren alguna enfermedad crónica.