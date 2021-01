Una asociación de autocaravanistas pide que Navarra promocione este modelo de turismo

Actualizada 20/01/2021 a las 10:58

La Asociación Navarra de Turismo Autocaravanista 'Tximeleta' ha pedido al Gobierno de Navarra que promocione el turismo en autocaravana, destacando que puede ser un agente más que contribuya a la economía de la Comunidad foral.

Una representación de la asociación, formada por Félix Álvarez, Patxi Izcue, Marino Zulet y Antonio Ahechu, ha comparecido este miércoles en el Parlamento de Navarra para explicar sus necesidades y demandas y ha reclamado poder formar parte del Consejo Navarro de Turismo.

Patxi Izcue, secretario de Tximeleta, ha señalado que "no hay nada" relativo a las autocaravanas en el Plan de Turismo de Navarra. "No estamos contabilizando las pernoctas de las autocaravanas, cómo esos usuarios salen de la autocaravana para tomarse el café en el bar del pueblo o a comprar un souvenir de ese pueblo al que si les ha gustado volverán. Creemos que hay un sector que no está visible en Navarra", ha dicho.

En la misma línea, ha señalado que existen 30 áreas de autocaravanas en Navarra y "sólo tres o cuatro son las que aparecen en la documentación oficial de turismo de Navarra". "La información por medios oficiales es muy limitada para este sector", ha indicado.

Patxi Izcue ha señalado que en los últimos años la matriculación de autocaravanas ha ido al alza, duplicándose o incluso triplicándose año a año. "En 2020 las matriculaciones han aumentado un 3% respecto a 2019, pese a la pandemia", ha señalado Izcue, que ha apuntado que en la Comunidad foral hay unos 10.000 usuarios de autocaravanas (teniendo en cuenta que cada vehículo es utilizado por varias personas). El perfil del usuario es el de parejas o familias con niños pequeños.

Patxi Izcue ha advertido de que hay "un vacío legal" en la legislación en la manera de viajar y hacer turismo en autocaravana. "La ley de turismo, en la que prácticamente el autocaravismo no se menciona, está centrada en el resto de agentes turísticos. En algún municipio se están inventando señalizaciones nuevas que no están de acuerdo con la ley de tráfico. Esto está provocando que las molestias que pueda generar una autocaravana en algunos sitios acabe en vandalismo contra algunas autocaravanas, y también está generando que diferentes municipios tengan diferente criterio sobre cuándo una caravana está estacionada o acampada", ha dicho.

El portavoz de Navarra Suma, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha asegurado que las autocaravanas forman parte del sector turístico de Navarra y ha indicado que "debe ser un sector regulado". "Los autocaravanistas tienen que sentirse acogidos en la normativa para realizar la actividad y por otro lado tienen que asumir unas obligaciones derivadas del cumplimiento de esa modalidad turística", ha apuntado.

La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha dicho que "los datos son contundentes y si algo ha quedado claro es que no se puede cuestionar que el fenómeno del turismo en autocaravana está en auge". "La propia evolución y la previsión del desarrollo del sector hace que haya que seguir adaptando la normativa a la realidad de las cosas y mejorarla", ha indicado. Se ha mostrado partidaria de que la asociación forme parte del Consejo de Turismo.

Por parte de Geroa Bai, Mikel Asiáin, ha destacado el "impulso económico" que pueden suponer las autocaravanas paras las zonas en las que hacen turismo y ha abogado también por una correcta regulación del sector, aceptando que la asociación Tximeleta puede estar en el Consejo de Turismo.

La portavoz de EH Bildu, Arantza Izurdiaga, ha afirmado que el sector ha experimentado en los últimos años "un importante crecimiento, que se ha ido consolidando, y que hay que tener muy en cuenta desde la Administración". "Esta expansión del sector no ha venido acompañada por parte de la Administración de una planificación, una ordenación y un desarrollo de las infraestructuras necesarias para poder disfrutar de este sector. Son necesarias reformas en materia de reglamentación, de circulación, en infraestructuras, en señalización", ha señalado. También ha avalado que la asociación esté en el Consejo de Turismo.

Desde Podemos, Ainhoa Aznárez ha compartido las demandas de la asociación. "Es un espacio en auge y los datos que han dado lo justifican. Las 10.000 personas que utilizan las autocaravanas y el incremento de las matriculaciones en un momento de restricciones por el Covid contrastan con las raquíticas 30 áreas que tenemos en Navarra. La realidad ha superado al marco regulatorio", ha indicado.

Por último, la portavoz de I-E, Marisa de Simón, ha señalado que el sector "ha crecido mucho en los últimos años como una opción de hacer turismo y evidentemente hay que regularlo, pero no solamente desde el Gobierno de Navarra, sino también en el ámbito municipal". "Es evidente que la ordenación no está adaptada a las circunstancias", ha afirmado.