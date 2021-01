El Gobierno sigue dividido sobre cómo regular el euskera como mérito

Actualizada 20/01/2021 a las 08:12

El Gobierno de Navarra sigue dividido en torno a cómo regular el euskera como mérito en los concursos oposición de ingreso en la Administración foral y en los concursos de méritos (internos) de la zona mixta y no vascófona. Ayer, tres personas que dijeron hablar en nombre del colectivo de celadores euskaldunes trasladaron en el Parlamento su desacuerdo con este “vacío legal” que se produce desde hace más de un año.

Los tres celadores, Elena Sancho, Máximo Valencia y Jacinto Gómez, acudieron a la Cámara en una sesión de trabajo que fue solicitada por Geroa Bai y EH Bildu. Señalaron que es “incomprensible” y una “discriminación” que se estén valorando las lenguas comunitarias como son el inglés, el francés o el alemán, y no el euskera, cuando es “una lengua propia”. Consideran que se están conculcando “derechos básicos y fundamentales”.

SIN NORMA DESDE AL SENTENCIA DE 2019

El Gobierno de Navarra sigue sin aprobar una norma después de que en octubre de 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) anulara varios artículos del decreto de 2017 que regulaba el uso del euskera en las administraciones públicas y que elaboró el anterior Ejecutivo de Uxue Barkos.

El fallo judicial anuló la regulación del euskera como mérito en los concursos oposición de ingreso o en los de méritos para acceder a un puesto en la Administración foral en la zona mixta, en la no vascófona y en los llamados “servicios centrales”. El fallo no impedía que el euskera puntúe, sino su aplicación “imperativa” para cualquier plaza. No afectaba a la zona vascófona ni a las plazas en las que el euskera es requisito.

Tras un debate interno, el Gobierno de María Chivite decidió no recurrir la sentencia y elaborar una nueva norma que regule todos los méritos, no sólo el euskera. La intención es que cuente con el mayor consenso posible “político, sindical y social”, ha insistido el Ejecutivo. Todavía no hay propuesta alguna.

NO HA PUNTUADO EN MÁS DE 50 PROCESOS

La falta de una regulación ha impedido que el euskera puntúe como mérito en más de 50 procesos de concurso oposición para más de 700 plazas de Salud convocadas en la zona mixta y la no vascófona, como el vicepresidente Javier Remírez dio a conocer en la Cámara en noviembre. Son plazas a las que se presentaron más de 14.000 aspirantes.

DIFERENCIAS ENTRE LOS SOCIOS PSN Y GEROA BAI

Los socios del Gobierno volvieron a manifestar ayer sus discrepancias, mostrando así por qué todavía no han cerrado una propuesta para regular este tema.

“No hemos sido capaces de ponernos de acuerdo”, admitió ayer el portavoz de Geroa Bai, Jabi Aracama, quien recalcó que es “inaceptable” que se valoren otras lenguas y no el euskera. Recordó que su grupo defiende eliminar la zonificación, pero que al no tener mayoría, la solución deberá basarse en otra vía.

No obstante, indicó que la sentencia no impide valorar el euskera como mérito y que de momento se podría hacer en cada una de las convocatorias de plazas en las que se valoran los méritos. Agregó que no comparten que el departamento de Función Pública que dirige el socialista Remírez no lo haga.

La portavoz del PSN, Inma Jurío, respondió que no sería adecuado valorar el euskera en cada procedimiento, ya que crearía “inseguridad jurídica”. Sostuvo que las diferencias entre los socios no impedirán abordar esta regulación y que intentarán hacerlo con el mayor consenso posible. “Nos tenemos que poner las pilas, superar las discrepancias”, cumpliendo la ley y las sentencias, recalcó también Jurío.

A la sesión no acudió ningún miembro de Podemos ni de I-E.

NA+ RECUERDA QUE ANTES DE 2017 YA SE REGULABA

La portavoz de Navarra Suma (NA+), Marta Álvarez, defendió la necesidad de una norma que supere el vacío legal, pero en una regulación proporcional y ajustada a la realidad sociolingüística. Recordó que antes de la sentencia del TSJN, su grupo NA+ propuso derogar el decreto de Barkos y en 6 meses realizar un estudio de la realidad sociolingüística y elaborar una nueva norma. Indicó que hasta 2017, Navarra ya regulaba el euskera como mérito en una normativa que generaba consenso y que se pudo recuperar.

Bakartxo Ruiz, de EH Bildu, sostuvo que ante esta “laguna jurídica” hace falta una “solución ya”. Señaló que no recurrir la sentencia fue “un grave error jurídico y político” y que se está produciendo una “discriminación” con los que saben euskera, al no puntuar esta lengua y dar 2 puntos a las lenguas comunitarias.