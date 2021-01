Actualizada 19/01/2021 a las 11:45

El consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos, ha recibido este martes en el Parlamento foral duras críticas de Navarra Suma y EH Bildu por su gestión en el departamento a lo largo de la legislatura.

En una comparecencia solicitada por Navarra Suma para que el consejero informara sobre los proyectos de su departamento que optarán a los fondos europeos Next Generation, Navarra Suma y EH Bildu le han reclamado que avance ya en la aprobación de planes como el de lucha contra el racismo o que atienda también las necesidades inmediatas.

Eduardo Santos ha replicado que está trabajando en los dos frentes y, dirigiéndose a Navarra Suma, ha dicho que "no es bueno el cortoplacismo en política" y ha señalado que le "preocupa" que determinadas intervenciones políticas "sólo hacen azuzar comportamientos sectarios en redes sociales". "Me preocupa que políticamente esas dinámicas sociales generan monstruos", ha señalado.

Eduardo Santos ha defendido que "la política tiene que atender a situaciones actuales y en eso estamos, haciéndolo con participación de agentes sociales, y estamos en eso porque tenemos una Oficina de Denuncias que es una pieza clave". "Estamos participando constantemente con asociaciones de migrantes", ha dicho.

Al mismo tiempo, ha asegurado que "otra cuestión es tener un plan de lucha contra el racismo que nos suponga tener un diagnóstico y que no se hace en un día y que además está sujeto a plazos administrativos". "Tenemos el borrador del plan, se lanzará la licitación simplificada en marzo y a lo largo de este año tendremos la oportunidad de poder plantearlo y debatirlo en este departamento", ha asegurado.

En la comparecencia, Santos ha explicado el trabajo que ha estado desarrollando para que los proyectos de su departamento opten a los fondos europeos Next Generation. "En el Gobierno foral nos pusimos inmediatamente manos a la obra y cada departamento nos pusimos a identificar todos los proyectos que eran susceptibles de entrar en el Next Generation", ha explicado, para señalar que, en el caso de su departamento, se desplazó a Madrid para presentarlos directamente al Gobierno de España.

En concreto, los proyectos de Políticas Migratorias fueron presentados directamente ante la secretaria general de Migraciones del Gobierno de España y ante la directora general de Igualdad de Trato. Entre esos proyectos se encuentran el Plan Navarro contra el Racismo, proyectos para el aprendizaje de castellano y euskera de las personas migrantes, o proyectos de digitalización que incluyen la atención en lenguas extranjeras a través del uso de chatbots.

"Vamos a ver si todo este trabajo recoge frutos y lo que nos permite el apoyo de la Unión Europea avanzar más rápido y mejor en una cuestión que es fundamental en la acción de este departamento", ha señalado.

El portavoz de Navarra Suma, Jorge Esparza, ha criticado que Santos no ha entrado al contenido de los proyectos y ha reclamado más información sobre el Plan contra el Racismo. "No ha dicho nada. Organiza un viaje con todo su séquito a Madrid durante tres días a parar en cada Ministerio y hoy viene aquí y nos despacha con siete minutos explicando el protocolo de los proyectos. Si no tiene el trabajo hecho, dígalo, ese es el problema, que es un poco vago. Hace más de un año que se comprometió a llevar a cabo este plan", ha señalado.

La portavoz del PSN, Virginia Magdaleno, ha considerado "acertados" los proyectos presentados por el departamento para acceder a los fondos europeos. "Estas líneas de trabajo ya estaban previstas por parte del departamento y la mayoría tiene ya una asignación presupuestaria, de forma que en caso de que recibamos los fondos europeos nos vendrá bien para fortalecer estas acciones y si no los recibimos, las seguiremos llevando a cabo, porque es la labor de este departamento", ha dicho.

Por parte de Geroa Bai, Blanca Regúlez ha valorado los proyectos en los que está trabajando el departamento de Políticas Migratorias y y ha compartido que "van a mejorar las condiciones de vida de las personas migrantes en Navarra, reduciendo las desigualdades existentes o intentado hacer una sociedad más justa".

La portavoz de EH Bildu, Patricia Perales, ha sido muy crítica con la gestión del consejero y ha dicho, por ejemplo, que el plan de multiculturalidad o contra el racismo están sin elaborar. "Se nos está acabando la paciencia", ha dicho, para pedir que "se dejen ya las operaciones de marketing". "Es de gran valor hacer todo tipo de planificaciones, pero tenemos que responder también al presente, y el presente no es nada alentador. Planificar, sí, pero respondiendo a las necesidades actuales. La población migrante no está teniendo una atención específica en determinadas cuestiones", ha advertido.

Por último, la portavoz de Podemos, Ainhoa Aznárez, ha destacado que es la primera vez que el Gobierno de Navarra tiene un departamento con una Dirección General con políticas sobre migraciones y ha defendido los proyectos que optarán a los fondos europeos. Tras rechazar las críticas de Navarra Suma, Aznárez le ha dicho a EH Bildu que "en la legislatura pasada compartíamos Gobierno y a ninguno se nos ocurrió poder tener una Dirección General de políticas migratorias como hemos visto con este Gobierno, porque hemos visto que había que hacer estas políticas públicas".