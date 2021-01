Miranda de Arga pide a sus vecinos que eviten salir a la calle esta semana

Actualizada 19/01/2021 a las 08:24

Miranda de Arga ha registrado un notable aumento de casos positivos por coronavirus en los últimos cuatro días, dieciocho en total. En concreto, este lunes se notificaron cuatro nuevos casos que se suman a los siete registrados el viernes, dos el sábado y cinco el domingo. Unas cifras “muy preocupantes” para una localidad de 845 habitantes. Esta situación ha llevado al consistorio de la localidad a pedir a sus vecinos y vecinas a “salvo necesidad declarada y urgente, permanecer en sus domicilios al menos durante esta semana, evitando salir a la calle y cualquier contacto con otras personas ajenas a su grupo de convivencia”.

El alcalde de la localidad, Francisco Gil, mostraba este lunes su preocupación . El mandatario firmó un bando a través del cual se informaba del cierre y precinto de todas las instalaciones públicas municipales, parques, zonas deportivas y de ocio hasta nuevo aviso. Asimismo, se han cerrado todos los edificios y locales municipales de uso público, incluyendo las oficinas del ayuntamiento. El personal municipal, informaron desde el consistorio, atenderá al público por teléfono (948.737035), a través de la web, www.mirandadearga.es; y de la dirección de ayuntamiento@mirandadearga.es. Gil adelantaba este lunes que, de momento, no se ha previsto llevar a cabo un cribado entre los vecinos como sí se ha hecho en otros municipios. “Creemos que durante esta semana puede estar controlado. Los casos positivos y sus contactos estrechos están bien aislados así que, por ahora, no está previsto. No obstante, vamos a esperar a ver qué pasa estos días y ver también qué nos puede decir Salud”, señaló Gil, quien ya estuvo en contacto con el departamento el fin de semana.

El aumento de casos estaría relacionado con posibles comidas y cenas en torno al día de Reyes, jornada dedicada a los quintos. “Por las fechas en que están saliendo pensamos que podría ser de ahí pero no queremos criminalizar a nadie”, insistió el alcalde. De momento, en la residencia, que en los meses de marzo y abril se registraron muchos casos, no hay ninguno. Ayer precisamente los residentes de este centro recibieron la primera dosis de la vacuna. “La residencia es una de nuestras mayores preocupaciones sobre todo después de todo lo vivido los primeros meses de pandemia”, concluyó.