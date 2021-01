Los partidos se muestran preocupados por la campaña de vacunación en Navarra

Actualizada 18/01/2021 a las 12:55

Los grupos de Navarra Suma y EH Bildu han cuestionado este lunes el ritmo de vacunación frente al Covid-19 en la Comunidad foral, mientras que el PSN ha defendido la "reserva estratégica" de vacunas que se ha hecho ante posibles problemas de suministro, mientras que Geroa Bai ha incidido en que lo relevante es el número de vacunas que llegan a Navarra. Podemos, por su parte, ha defendido también la reserva de vacunas por "una cuestión de prudencia".

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el parlamentario de Navarra Suma Carlos Pérez-Nievas ha afirmado que en Navarra "no hay un criterio, no hay una planificación, no sabemos cuál es el objetivo". "Nadie dijo que iba haber un contingente de emergencia de vacunas, lo dicen ahora porque no han vacunado suficientemente. ¿Por qué no se ha vacunado más del 50%? Si tenemos miles de funcionarios y utilizamos a 15 o 20 para vacunar no vamos a llegar. En Navarra, por razones que no se han explicado, no se han utilizado la mitad de las vacunas a fecha de hoy", ha asegurado.

Así, Pérez-Nievas ha afirmado que "estamos en peor situación que los demás por no haber planificado". "No sabemos nunca cuáles son los datos y las razones, este Gobierno es absolutamente opaco con la gestión de este tema", ha dicho.

Por parte del PSN, Ramón Alzórriz ha señalado que esta semana la farmacéutica Pfizer ha distribuido un 50% menos de vacunas y "el calendario de vacunación del Gobierno de Navarra se puede mantener por la planificación de la reserva estratégica". "En esta semana se podrá finalizar la segunda vacunación al personal sociosanitario y residentes porque esas 2.000 vacunas que se habían reservado permiten seguir con el ritmo de vacunación", ha dicho, reconociendo no obstante que la situación podría suponer una reducción en el ritmo de vacunación de los profesionales sanitarios.

Ramón Alzórriz ha señalado que "Navarra ha recibido el 50% vacunas -esta semana- y las Comunidades que no han tenido la reserva estratégica han recibido el 56%; esas Comunidades no van a poder poner segundas dosis a personas que habían recibido la primera, pero Navarra sí lo va a poder hacer".

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha señalado que "lo que debe marcar el ritmo de vacunación es a qué punto debemos llegar y es muy importante que lleguemos al objetivo de llegar a una vacunación del 70% de la población a finales de junio", tal y como han planteado los Gobiernos de España y de Navarra. Barkos ha señalado que más que el ritmo de vacunación, lo relevante es el número de vacunas que se reciben.

"En Navarra se han recibido el 50% de las vacunas -para esta semana- y en las comunidades que han realizado más vacunación han recibido un 56%. Con estos números no vamos a llegar", ha dicho, para señalar que "lo que urge más es que se reciba el número de vacunas necesarias" para llegar a la fecha de junio con el objetivo cumplido.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha afirmado que le parece "correcto" que se utilice un "principio de cautela" en la vacunación, pero ha incidido en que "tenemos la mitad de las vacunas sin poner y falta una explicación mucho más clara de la que se nos ha dado hasta ahora". "La vacunación tiene que ser lo más ágil posible, debe ser una estrategia fundamental, y a la vista del bajo nivel de vacunación seguimos reiterando que la reserva estratégica no justifica el ritmo tan lento de vacunación", ha dicho, señalando que con este ritmo no se cumplirían los objetivos en las fechas marcadas. Además, ha asegurado que "desde el Gobierno de Navarra se sigue sin tener un nivel de exigencia respecto al Gobierno de Madrid".

Por último, el portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha considerado que el Gobierno de España "ha penalizado las reservas estratégicas" al suministrar un 56% de nuevas dosis a las Comunidades que más han vacunado y un 50% a las que menos y, frente a ello, ha defendido la estrategia del Gobierno de Navarra, que "va a permitir continuar con el plan que ya teníamos". "Es una cuestión de prudencia, solo hay un proveedor y puede tener problemas, pero una vez completada la reserva estratégica, estamos en disposición de vacunar todo lo que venga", ha asegurado.

