El 8,8% de las denuncias por violencia de género fue de mujeres de entre 50 y 64 años

Actualizada 15/01/2021 a las 14:25

Del total de denuncias por violencia de género presentadas durante el primer semestre de 2020 en Navarra, el 8,8% fueron de mujeres entre 50 y 64 años, y el 2,25% por mayores de 65 años.

Así lo ha dado a conocer este viernes la directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), Eva Istúriz, que ha presentado en sede parlamentaria el estudio 'Violencia contra las mujeres mayores y los efectos de la intersección entre el sexismo y edadismo', impulsado por el INAI en 2019 y que analizaba los efectos de la violencia de genero en mujeres mayores de 50. Un estudio que se ha realizado a través de ocho entrevistas a supervivientes mayores de 55 así como con la participación de sendos grupos con el movimiento asociativo y con profesionales de recursos especializados.

Según ha explicado, después de esta evaluación se ha constatado una "infrarepresentación" de las mujeres mayores de 50 años en este sentido. Así, ha destacado que en 2017 "sólo el 1,3% de las superviviente que acudieron a centros de urgencias de los recursos de acogida tenían 55 o mas años". Asimismo, ha subrayado que en 2016, el 65% de las mujeres que acudieron al servicio de atención jurídica tenía entre 18 y 44 años.

Sin embargo, ha resaltado que, según la macroencuestra realizada por el Gobierno central en 2019, el 42,1% de las mujeres de más de 65 años ha sufrido violencia de género. Así, ha remarcado que era "imprescindible que nos interrogáramos por las razones de dicha ausencia" debido a que "se había investigado muy poco" y los estudios que se habían realizado con personas de la tercera edad no tenían en cuenta la "perspectiva de género".

Así, Istúriz ha destacado que "la violencia psicológica tiende a intensificarse en mujeres mayores de 55 años" debido a su "invisibilización social". En este sentido, ha remarcado que "hay una violencia directa ejercida por parejas y exparejas, sostenida en el tiempo durante décadas" que "tiene un impacto y unas características específicas" debido a que "los roles de géneros son muy tradicionales y hay una mayor resistencia al cambio".

Asimismo, ha apuntado que la separación es más difícil debido a que "hay una división sexual de trabajo que en muchas ocasiones hace que estas mujeres no tengan recursos para realizar esta separación", ya que han dedicado su vida al cuidado de la familia y el hogar. También al entender que "las cosas que pasan en la pareja y en casa son privadas" y a que "el silencio y el secreto han sido el patrón hasta hace poco que se ha promovido socialmente".

Por otro lado, ha subrayado que los recursos disponibles en Navarra "tampoco son muy conocidos entre ellas, no están adaptados a sus necesidades" ya que han sido creados "fundamentalmente para mujeres de mediana edad con hijos", y porque "perciben que están destinados a casos límite y, por tanto, no les concierne y no les podrían ayudar".

Eva Istúriz ha resaltado que "conforme aumentan la edad desciende la violencia física pero aumenta la psicológica". "Son supervivientes pero con un deterioro físico y emocional muy grande por la exposición a la violencia durante años", ha recalcado.

No obstante, ha destacado que puede haber "ventajas y ambivalencias" para superar la situación de violencia ya que "no hay criaturas dependientes de estas mujeres, muchas están en bienes gananciales y no hay tanta resistencia de los hombres a la separación en estas edades".

Como líneas de mejora, el informe propone la realización de campañas de sensibilización y programas de empoderamiento con mujeres mayores, la intervención con hombres "desde la reflexión y el cuestionamiento de sus conductas", así como con los hijos para que "haya una detección y apoyo para que sus madres puedan salir de esta situación".

Igualmente, el estudio aboga por una formación en detección temprana en el ámbito de la salud, especialmente en Atención Primaria, "adecuar los recursos" a sus necesidades, una formación específica a los profesionales que trabajen con ellas, encuentros con el asociacionismo, la posibilidad de viviendas compartidas y la realización de actividades que "revaloricen" a las mujeres mayores.

En este sentido, Eva Istúriz ha citado el programa piloto de empoderamiento de mujeres mayores, masculinidades igualitarias y de formación en igualdad a profesionales que trabajan con personas mayores que se ha realizado en 2020 en Berriozar. Un programa que se ha testado con un resultado "sumamente positivo y satisfactorio" y que se va a extender este año a otros municipios.

LOS GRUPOS APUESTAN POR ADAPTAR LOS SERVICIOS A LAS MUJERES MAYORES

En el turno de los grupos, Patricia Perales, de EH Bildu, formación que ha solicitado la comparecencia de Istúriz, ha valorado la importancia de este estudio porque "trabaja el concepto de la interseccionalidad" que "debe ser integrado en todos los ámbitos de la Administración". Perales ha remarcado que la violencia hacia las mujeres mayores es una "realidad cruda que debe ser puesta sobre la mesa" y que, a veces, "no somos capaces de identificar". Así, ha abogado por que este estudio sea una "herramienta que tenga incidencia política" y ha pedido "profundizar en este aspecto e incluir más medidas para dar a conocer estas realidades y responder a ellas".

La portavoz de Navarra Suma, Isabel Olave, ha citado varios informes de otras instituciones realizados en años anteriores y ha considerado que el estudio realizado por la UPNA para el INAI "los corrobora y reclama propuestas de mejora en el tema de acción publica". Así, ha considerado que "no será por falta de informes que las políticas de violencia de género no contemplen esta interseccionalidad" y ha remarcado a Istúriz que "lo que hubiera sido novedoso y eficaz es que hubiera venido a decir que el INAI ya ha recogido datos y tiene acciones concretas, planteadas y presupuestadas".

Por parte del PSN, Nuria Medina ha valorado que el estudio presentado "hace un diagnóstico muy exhaustivo" y propone "recomendaciones para soluciones a esta realidad". La socialista ha citado el estudio realizado a nivel estatal en el marco del pacto contra la violencia de género que revela "una violencia sostenida en el tiempo" así como su dificultad para buscar ayuda, también en el ámbito informal, debido a que "la socialización y educación que han vivido". Ha abogado, además, por impulsar protocolos "más definidos" y formación a los profesionales de Atención Primaria en esta cuestión.

El portavoz de Geroa Bai, Jabi Arakama ha considerado que el estudio "está plenamente justificado" debido a la "escasez de trabajos que analizan específicamente la violencia de género en mujeres mayores" así como por la "menor utilización que hacen de los servicios públicos". Arakama ha felicitado al INAI por el proyecto piloto llevado a cabo en Berriozar, que ha animado a extender en otros municipios. Asimismo, ha abogado por trabajar para que los recursos para víctimas de violencia de género "dejen de ser percibidos como recursos para situaciones límite" y por que muestren "una mejor adaptación a las necesidades específicas" de las mujeres mayores.

La portavoz de Podemos, Ainhoa Aznárez ha resaltado que, 25 años después de la creación del INAI, "todavía necesitamos saber más datos, conocer las situaciones de mujeres en diferentes tramos de edad para implementar esos recursos específicos para todas ellas" y para "darles voz". Por este motivo, ha afirmado que estos estudios "son los que justamente nos acercan a estas realidades" y "nos pone en contexto de cómo estamos".