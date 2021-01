El Gobierno de Navarra defiende la Estrategia de Juventud

Actualizada 15/01/2021 a las 10:56

El director gerente del Instituto Navarro de Juventud, Carlos Amatriain, ha defendido este viernes en el Parlamento la Estrategia Foral de Juventud 2020-2023, aprobada por el Ejecutivo el pasado mes de noviembre y que busca "dar una respuesta transformadora ante los síntomas de agotamiento del actual modelo económico y social".

Sin embargo, el portavoz de Navarra Suma, Ángel Ansa, ha considerado que esta estrategia es "un documento muy teórico" que no tiene suficiente dotación presupuestaria. "Con un presupuesto de 2,8 millones, que es el 0,059% del Presupuesto de Navarra, se demuestra que por la boca muere el pez", ha indicado. Del mismo modo, EH Bildu e Izquierda-Ezkerra han esperado que, en el III Plan de Juventud, que está en fase de elaboración, se puedan concretar más los contenidos de la estrategia.

El director gerente del INJ ha comparecido en el Parlamento para informar sobre esta estrategia y ha explicado que es el instrumento a partir del cual se desplegarán las actuaciones del III Plan de Juventud de Navarra, sometido actualmente al proceso de participación ciudadana.

Carlos Amatriain ha afirmado que los principios rectores de la estrategia son "el feminismo, apostando por la transformación social basada en la igualdad en todos los ámbitos de la vida; el reconocimiento de la diversidad y la innovación en el impulso de iniciativas novedosas en materia de juventud; el diálogo con la juventud; y la visión integral, ya que pretende ordenar todos los recursos y actuaciones relacionados con la vida de las personas jóvenes, asumiendo una concepción cada vez más transversal entre administraciones, entidades y vinculada al territorio".

Amatriain ha señalado que "las políticas de juventud han pasado por diversas fases hasta conseguir ser resituadas en una parte significativa de la acción de Gobierno". "El impulso que este Gobierno da al Instituto Navarro de Juventud permite seguir construyendo estas líneas de trabajo y sienta las bases para poder seguir haciéndolo en el futuro, unas líneas de trabajo cada vez más transversales e integrales ante las necesidades y las realidades de las personas jóvenes de Navarra", ha asegurado.

Carlos Amatriain ha afirmado que "la estrategia apuesta de forma plena por desarrollar una política de juventud transversal, coordinada y transformadora, ligada al contexto sanitario, social y económico que vivimos, y que facilite vías y cauces de participación para que ellos y ellas, las personas jóvenes de nuestra comunidad puedan ejercer un claro protagonismo y cada vez mayor en la toma de decisiones".

El director gerente del INJ ha señalado que "para lograr que las políticas de juventud tengan un impacto real, sostenible y sostenido en el tiempo, destacamos la necesidad de poner a la juventud en el centro de las acciones y los logros que queremos alcanzar, reconociendo a estas personas como un recurso para la sociedad y a incluir en el desarrollo económico y social de la Comunidad". "Para ello buscaremos las alianzas necesarias para fomentar la cooperación entre los agentes implicados en las políticas juveniles para un abordaje integral y efectivo de las mismas", ha dicho.

La estrategia se organiza en torno a tres ejes estructurales. El primero de ellos, denominado 'Auzolan', pretende fomentar el trabajo colectivo, la solidaridad, el reconocimiento de la diversidad y la convivencia desde el punto de vista de la transformación social. En concreto, desarrolla acciones en el ámbito del asociacionismo, la inclusión social, convivencia y de género, el voluntariado, el desarrollo territorial, la política lingüística y el ocio y tiempo libre saludable.

El segundo eje, de 'Emancipación', está dedicado a la "plena integración" en la sociedad a través de la educación, el empleo y la independencia socioeconómica y aborda la educación formal y no formal, la vivienda, el empleo y la incorporación laboral y busca promover la autonomía de las personas jóvenes en su proceso de transición hacia la vida adulta.

El tercer eje, 'Horizonte', recoge aspectos relativos al contexto personal como son la salud, la cultura, la movilidad, el consumo, el deporte y la sostenibilidad de la vida, "que condicionan en buena medida la evolución de la trayectoria personal".

Asimismo, la estrategia contiene elementos transversales como son la participación, la integración social y diversidad, la igualdad y la cohesión territorial.

CRÍTICAS DE NAVARRA SUMA

En el turno de los grupos, el portavoz de Navarra Suma, Ángel Ansa, ha considerado que la estrategia presentada por Amatriain es "un documento muy teórico, el papel lo sujeta todo, incluso las buenas intenciones". "La prioridad de este Gobierno no son los jóvenes, porque no basta con decir que sea crea el Instituto Navarro de Juventud, la realidad sería dotarlo presupuestariamente para resolver los problemas reales de los jóvenes y hacer políticas transversales, porque con un presupuesto de 2,8 millones, que es el 0,059% del Presupuesto de Navarra, de los que solo 1,75 millones se destinan a la promoción de actividades de los jóvenes, demuestran que por la boca muere el pez", ha indicado.

Por parte del PSN, Carlos Mena ha afirmado que el Gobierno "cumple con la juventud y tiene claro que la juventud, en la recuperación económica, está en la agenda de las soluciones". "No debemos dar la espalda a un colectivo que lleva décadas en la diana de la crisis y ha sido y sigue siendo el pagano de coyunturas adversas", ha asegurado.

El portavoz de Geroa Bai, Jabi Arakama ha dicho que su grupo está "plenamente comprometido con los ejes que integran la estrategia, estrategia que apoyamos, así como apoyamos el trabajo del Instituto Navarro de Juventud" y ha reprochado a Navarra Suma que "no ha traído ni una propuesta".

Por parte de EH Bildu, Patricia Perales ha considerado que la estrategia "tiene muchas cuestiones interesantes y otros objetivos que se tendrían que haber especificado más". "Nos sorprendió gratamente el enfoque interseccional que aparece en algunas cuestiones, como en la inclusión social, pero si comparamos con el borrador del III Plan de Juventud, vemos que no concuerda con eso. Eso nos preocupa bastante, porque no vemos el compromiso que se puede ver en la estrategia con lo que aparece en el plan", ha dicho, señalando no obstante que "estamos en un momento inicial y tenemos tiempo".

La portavoz de Podemos, Ainhoa Aznárez, ha valorado que "es la primera vez que se incluye el término de feminismo en una estrategia" y ha dicho que es una estrategia que "se le haya ocurrido a Amatriain, sino que viene de decisiones compartidas del INJ, desde un proceso participativo y colaborativo". "Es importante esa colaboración con la juventud y es tan importante o más importante la colaboración entre los distintos departamentos del Gobierno, si nos creemos que las políticas de juventud deben ser transversales", ha señalado, para pedir además a Navarra Suma que "haga propuestas".

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha dicho que comparte "la música de la estrategia, hace un diagnóstico certero de la situación de la juventud en Navarra, pero echamos de menos que estas intenciones se conviertan en hechos, se traduzca en políticas concretas y transformadoras". "Esperamos que el III Plan de Juventud incluya esas concreciones", ha indicado.