Una sentencia avala la sanción a una mujer que iba en bici con su perro durante el estado de alarma

Actualizada 14/01/2021 a las 06:00

Octavo día del estado de alarma: una mujer circula en bicicleta con su perro al lado por Mutilva Baja. La Policía Municipal le da el alto y le sanciona porque en esos primeros días de pandemia no está permitido hacer deporte y además su vivienda se encuentra a entre 1,2 y 1,4 kilómetros de distancia, en Pamplona, por lo que no está justificado un paseo tan largo con el perro. Un juzgado acaba de avalar la sanción: si bien la normativa de entonces no especificaba la distancia exacta del paseo, sí que dejaba claro que era “para cubrir necesidades fisiológicas”, algo que se da en este caso.

La mujer fue multada a las 10 de la mañana del 22 de marzo en la plaza Valle de Aranguren de Mutilva Baja porque “paseaba a su mascota en bicicleta, aparentando hacer deporte, y ninguno de esos supuestos estaba permitido”. La mujer pagó la sanción para beneficiarse del descuento del 50% pero recurrió. En su sentencia, el magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 resalta la importancia de la comunicación de la Dirección General de Derechos de los Animales enviada a las comunidades y ayuntamientos el 16 de marzo de 2020. En ella se recogía que estaba permitido sacar a pasear perros “en paseos cortos, solo para cubrir necesidades fisiológicas, sin contacto con otros animales o personas”. Se indicaba además que había que llevar una botella de agua con detergente “para limpiar posteriormente la orina y bolsas para las heces, así como que se priorizase horarios de menor afluencia”. Con estos límites, la sentencia concluye: “No hace falta que se delimite la distancia exacta del paseo para entenderse que realizar un paseo con tu perro desde tu domicilio en Pamplona hasta Mutilva Baja, recorriendo una distancia de más de un kilómetro solo de ida no es un paseo corto solo para cubrir necesidades fisiológicas. Y ello sin entrar en la consideración que esa actuación se hace yendo en bicicleta y con el perro suelto”.