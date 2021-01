Trabajadores de la Administración piden hacer fijos a los interinos

Actualizada 14/01/2021 a las 13:50

Trabajadores interinos de la Administración Pública han reclamado la fijeza para aquellos empleados en "abuso de temporalidad" y la paralización de las Ofertas Públicas de Empleo que afecte a plazas en esta situación.



Representantes de la plataforma Temporales Públicos en Abuso de Temporalidad (TPAT) se han concentrado este jueves frente a la Delegación del Gobierno en Navarra en respuesta a una convocatoria a nivel nacional que se ha realizado en varias ciudades del país. Los concentrados portaban carteles en los que se podía leer los años que llevan contratados en la Administración.



En declaraciones a los medios, una representante de la plataforma, que no ha querido dar su nombre, ha explicado que en 1999 se hizo una directiva europea dirigida a "proteger a los ciudadanos europeos ante el abuso de los contratos temporales que no eran tales". Una normativa que no ha sido traspuesta a la legislación española. Según sus datos, en España hay alrededor de 800.000 personas en esta situación. No obstante, no ha podido precisar cuántos hay en Navarra porque "no se dan datos".



Según ha destacado, "hay personas que llevan más de 20 años enlazando contratos sin que haya tenido oportunidad de hacer ningún tipo de oposición" y "ahora, de repente, empiezan a sacar muchísimas oposiciones en plena pandemia". En este sentido, ha señalado que "somos la mayoría gente que tenemos ya muchos años" y que "ha aprobado la oposición sin plaza" con lo que "mucha gente que podría haber sido funcionario sigue interino". "No estamos pidiendo ser funcionarios de carrera" sino "una estabilidad laboral hasta que nos jubilemos", ha apuntado.



En la movilización se ha leído un manifiesto, que posteriormente se ha entregado en la Delegación del Gobierno, en el que la plataforma critica que la Administración está "incumpliendo su propia legislación en materia de función pública y la legislación europea, ha abusado de la contratación temporal".



En este texto, ha manifestado que no son "enchufados" ni "privilegiados" sino que han accedido a la administración "a través de procesos selectivos legales que cumplieron con los principios constitucionales". "Somos víctimas a las que nos han negado durante muchos años la posibilidad legal de una estabilidad laboral", han remarcado.



"La única solución legal es la fijeza", ha asegurado la plataforma, que ha acusado a las Administraciones Públicas de estar "fomentando y provocando el despido libre y gratuito de cientos de miles de trabajadores públicos, de manera encubierta, bajo el nombre de procesos de estabilización".



Todo ello "en medio de una pandemia que nos tiene desbordados de trabajo" y "en contra del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha dicho que los procesos selectivos -de libre concurrencia- no son una sanción válida al abuso de temporalidad". "O se aplica la ley y se da fijeza ya, a coste cero, o todos los ciudadanos españoles pagaremos una multa a Europa por la mala gestión de los que nos administran", ha advertido.



Por ello, la plataforma ha reivindicado que la Administración "cumpla el Derecho de la Unión" y compruebe "cada relación temporal, para determinar si incurre en abuso de temporalidad" y que estudie cada plaza para "ver si su carácter es estructural y con funciones permanentes". Además, ha demandado que, mientras se realiza esta investigación "se mantenga a las presuntas víctimas de abuso en sus trabajos habituales". También que se realice "una regularización administrativa que mantenga a las víctimas en sus empleos, con las mismas causas de cese que los fijos".



Asimismo, ha reclamado que se atienda la resolución del 31 de mayo de 2018 del Parlamento Europeo con "políticas de lucha contra el fraude de contratación y contra el abuso de la temporalidad en el sector público" y que "se dejen de aplicar normas nacionales que impidan garantizar la igualdad en las condiciones de trabajo de los trabajadores temporales respecto a los fijos comparables".



Por otro lado, la plataforma ha exigido que "se posponga o paralice toda oferta pública de empleo que afecte a las plazas en presunto abuso de temporalidad hasta que se investigue quiénes son los afectados, se les compense por el abuso y se sancione a la administración responsable".



Asimismo, ha reclamado que se compense "a las víctimas de abuso que se han ido dejando por el camino", un "gran pacto de estado contra la precariedad y el abuso de temporalidad en el sector público" y reducir la "temporalidad fraudulenta o abusiva al 0% en el sector público".



Finalmente, ha reivindicado una vía de diálogo "directa" con el Gobierno central al entender que "los sindicatos mayoritarios no nos representan".