El Gobierno debe regular el euskera en la Administración

Actualizada 11/01/2021 a las 06:00

El Gobierno debe aclarar este año cómo va a regular el euskera como mérito en los concursos oposición de ingreso o en los concursos de méritos (internos) de la Administración. Es algo que ha dividido a los socios del tripartito y que está sin resolver desde hace más de un año, cuando el Ejecutivo anunció que haría una nueva regulación de todos los méritos, pero que sigue sin aprobar.

Este asunto está pendiente desde que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra anuló varios artículos del decreto que aprobó el Gobierno de Uxue Barkos sobre el uso del euskera en las administraciones públicas. Esos artículos regulaban la valoración del euskera como mérito en la zona mixta y la no vascófona y en los llamados servicios centrales. No impedía que el euskera puntúe, sino su aplicación “imperativa” para cualquier plaza. Marca que se tengan en cuenta las características del puesto, sus funciones y la realidad sociolingüística. La sentencia no afecta a la zona vascófona ni a las plazas en las que el euskera es requisito.

En noviembre el vicepresidente Javier Remírez aseguró que tienen el trabajo “bastante avanzado” y esperan lograr en torno a esa norma “el mayor grado de consenso político, sindical y social”.

EL DESARROLLO DE LA LEY LOCAL

Otro de los asuntos que debe afrontar el Gobierno este año es el desarrollo de la reforma del mapa local que se aprobó en la parte final de la pasada legislatura, impulsada por Bildu y apoyada por Geroa Bai, Podemos e I-E. El consejero de Cohesión Territorial, el socialista Bernardo Ciriza, afirmó en el Parlamento que la reforma local “llegó casi en el tiempo de descuento de la legislatura pasada y resulta hoy inaplicable y llena de incertidumbre”. “Una reforma que llegó además sin la parte más importante, la financiación, pieza clave para desarrollar cualquier reforma ”.

Ciriza avanzó que a partir de este mes de enero trabajarán para “introducir los cambios necesarios” en la ley y “desarrollar un nuevo modelo y un nuevo sistema de financiación local ”.

Bildu acusa al Gobierno de incumplir” la norma que se aprobó.

PLAN DE EMPLEO

Por otra parte, la presidenta de Navarra, María Chivite, trasladó al Consejo de Diálogo Social la intención del Gobierno de tener listo un acuerdo social en torno al nuevo Plan de Empleo la próxima primavera. El nuevo Plan incluirá políticas activas de empleo y colectivos prioritarios, como los jóvenes y las mujeres, contarán con medidas específicas.