Navarra tirita

Actualizada 08/01/2021 a las 06:00

Amaneció ayer Navarra con el mercurio congelado de los termómetros. No por estar habituados a soportar los rigores invernales, habitantes de localidades más expuestas por altitud y desprotección del viento despertaron con el frío metido en el cuerpo. “¡Tenemos carámbanos de cuidado!”, objetó Javier Goicoa, en Burguete, donde un manto de nieve de 40 a 45 centímetros cubría sus calles. No había mayor sobresalto en la descripción del paisaje urbano, habitual para la época del año , “que es la que toca”.

Nueve grados eran los que marcaba el termómetro en la casa de Charo Salón cuando recibió el nuevo día a 855 metros de altitud, en Abaurrea Baja. “La cuestión es si el termómetro se sitúa entre menos 10 y menos 15. Entonces sí que hay problemas en las naves de ganado abiertas y también para el agua, que se congela”, apreció la alcaldesa de un término de 37 censados.

Su homóloga en la localidad de Roncal, Amparo Viñuales, se congratugalaba de que al menos ayer no hubiese perjuicio en los sistemas de comunicación y energía, como acentúan la oscuridad de noches sin luz y aislamiento cada vez que hay una avería. Revelaba doble inquietud por el hielo acumulado en tramos de calles y la nevada de dimensiones bíblicas anunciada para el sábado. “Los pueblos de Roncal limpiamos los accesos y también las calles. Sobre las de adoquín de piedra no se puede echar sal porque se levanta”.

Aunque la medición de las placas solares al cuidado de Patxi Ruiz de Larramendi Múgica marcaba en Eulate, en una de las vertientes de Urbasa, 7 bajo cero, su hermana, Mónica, tenía una sensación de mayor frío. Con el rebaño estabulado, tras los meses de pasto en la sierra, los dos hermanos coincidían en destacar los problemas en la circulación interna del pueblo. “Ya me ha comentado mi hermano -indicaba ella- que han venido unos médicos preguntando por una calle por que un repartidor se había pegado un buen golpe con su vehículo”.

En Genevilla, en el límite de Tierra Estella con Álava, la densidad de la nieve había descendido de los 30 centímetros del sábado para reposar en una lámina de 10, eso sí, con 8 bajo cero. Hubo el Día de Reyes limpieza de calles para permitir el paso del camión de la basura, que desde el viernes no había podido llegar. Así las cosas, las predicciones no son halagüeñas. Como dice Mónica Ruiz de Larramendi, “el hielo va a ser brutal y esto no se va a quitar en días”.

TEMPERATURAS MÍNIMAS, AYER

Localidad - Tª Mínima

Espinal -20

Burguete -13

Isaba -11

Navascués -10

Roncesvalles -8

Eugui -8

Pamplona (aerop.) -6

Irurita (Baztan) -5

