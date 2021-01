Navarra se congela con mínimas de -4º en el centro y de -19º en Urbasa

Actualizada 07/01/2021 a las 08:48

El temporal de frío se ha recrudecido en Navarra en las últimas horas con mínimas que tanto este miércoles como en la madrugada de este jueves han descendido de modo generalizado hasta unos 4 grados bajo cero en la zona centro. En Urbasa, este jueves a las 8.30 horas, los termómetros han descendido hasta los -19,6º, y en Erremendia (Salazar) registraban a esa misma hora la segunda temperatura más baja de la Comunidad con -18,9º. A esa misma hora en Pamplona se registraban -4,7º y en Tudela, -5,3º.

En Baztan, Malerreka y Botziriak sufrieron este miércoles nieblas engelantes y en algunas zonas de montaña, como Malloas, se recomendaba precaución por posibles aludes.

Ante la previsión de que el sábado se extienda una copiosa nevada desde La Ribera al norte, este jueves el Gobierno de Navarra ha convocado una reunión de coordinación del Nivel 2 del Plan de Vialidad Invernal.

PREVISIÓN PRÓXIMOS DÍAS

De momento, este jueves, anuncia el meteorólogo Enrique Pérez de Eulate, habrá cielos con intervalos de nubes medias y altas, siendo la nubosidad menor en la zona norte. Las temperaturas mínimas oscilarán entre -7º/-2º de media con heladas generalizadas y las máximas entre 1º/6º. El viento soplará flojo variable tendiendo a norte y noroeste flojo.

Este viernes, en los valles habituales de la zona norte podrán darse algunas brumas o nieblas matinales que podrán ser engelantes. Con el paso del día habrá aumento de la nubosidad por toda la Comunidad y es probable que al final del día pueda darse alguna nevada débil en el extremo sur. Las temperaturas no sufrirán grandes variaciones con respecto a las de hoy jueves. .

Durante la madrugada y la mañana del sábado se podrán dar nevadas débiles o moderadas en el sur de la comunidad que con el paso del día se irán extendiendo de sur a norte. Nevará en cualquier altitud, siendo probable que la cota pueda subir algo por la tarde noche y quedar de manera heterogénea.

Las mayores acumulaciones de nieve se esperan en la Ribera Baja, pudiendo superar los 10 centímetros, y disminuirán claramente en Pamplona, donde también hay posibilidad de que cuaje, y en la zona norte. Las temperaturas mínimas se moverán entre -3º/2º y las máximas rondarán los -1º/4º de media. El viento soplará del norte y noroeste flojo arreciando algo por la tarde noche.

El domingo se prevé que siga el frío con algunas precipitaciones y una cota de nieve que seguirá bastante heterogénea.

CONSEJOS DE CRUZ ROJA ANTE EL FRÍO



1. Medicamentos. No tomarlos sin receta ya que algunos precipitan los problemas derivados de la exposición al frío. Personas mayores y con enfermedades del corazón deben procurar no salir a la calle, o hacerlo bien abrigados en las horas centrales del día, ya que aumenta el riesgo cardiaco.



2. Hogar. Si se utilizan braseros en casa (alejados de cortinaso o elementos inflamables) o chimenea, se recomienda ventilar la estancia de vez en cuando para evitar la acumulación de CO2. Se deben apagar las estufas durante la noche y evitar, si es posible, la utilización de braseros de carbón.



3. Exterior. Evitar las actividades en el exterior en las horas más frías (no hacer deportes de montaña en condiciones adversas), no llevar prendas apretadas o mojadas, ir bien abrigado y no transitar por las zonas de umbría para evitar pisar sobre zonas heladas.



4. Viajes. Hacerlo sólo si es necesario, con el depósito lleno, cadenas y el móvil cargado.