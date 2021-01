La piel sufre contra la covid

Actualizada 07/01/2021 a las 06:00

Manos secas e irritadas y dermatitis o más acné alrededor de la boca y la nariz. Son algunos de los ‘efectos colaterales’ que provoca el uso prolongado y continuado de geles hidroalcohólicos y mascarillas para evitar el contagio de la covid. Sin embargo, aunque útiles para ese fin, pueden resultar agresivos para la piel de muchas personas. Expertos sanitarios ofrecen consejos para mitigar esos efectos nocivos, como hidratar bien el rostro y las manos. Así lo explica la especialista del departamento científico de Cinfa Maialen Elizari. “La dermatitis de contacto irritativa, sobre todo en las manos, es una de las alteraciones que más se está dando. Pero también hay un empeoramiento del acné, la rosácea, la dermatitis seborreica o atópica”.

Dado que la piel y las mucosas, continúa la experta, están en “primera línea de defensa contra los agentes externos”, hay que mantenerlas “lo más intactas posible”. “Para que sigan ejerciendo su función correctamente”.



HUMEDAD Y MASCARILLA

La humedad que se acumula por la respiración y sudoración de la piel bajo la mascarilla, apunta Elizari, crea un microambiente en esa parte del rostro. “Favorece la proliferación de bacterias, dilata el poro y aumenta la pérdida de agua de la piel”. Además, si la mascarilla queda muy ajustada, añade, puede ejercer una presión excesiva. Pero si está holgada y al hablar se mueve, subraya, origina lesiones por la fricción. “Es decir, el uso prolongado de la mascarilla puede producir rozaduras, desencadena alergias a alguno de su materiales o empeora los problemas de la piel previos, como sequedad o ‘maskné’, como se conoce al acné provocado por las máscaras”.

¿Y qué podemos hacer? Elizari recomienda limpiar e hidratar la piel antes de ponernos y quitarnos la mascarilla, evitar el maquillaje y cumplir los tratamientos contra el acné u otras lesiones, en caso de tenerlas. Se aconseja también utilizar crema para el sol, ya que la mascarilla no protege de los rayos solares, y apósitos en las zonas de la cara en las que presiona la mascarilla.

Además de la de la cara, la piel de las manos también sufre con los hidrogeles y el uso repetido de jabones y otras sustancias detergentes irritantes. “Estos componentes alteran la capa lípida de la piel (externa) lo que provoca irritación, sequedad o descamación, sobre todo en el dorso”.

Y como prevención, recomienda geles que incluyan ingrediente hidratantes, jabones de manos no demasiado desengrasantes y que respeten el pH de la piel. Además, si por motivos laborales, hay que utilizar guantes, la experta recomienda cambiarlos a menudo y evitar ponerlos sobre las manos húmedas. “La falta de recambio favorece la maceración de la piel lo que puede provocar dermatitis”. Aconseja, además, usar frecuentemente cremas de manos con componentes hidratantes, calmantes y reparadores “para aliviar las alteraciones producidas por los hidrogeles".

DIEZ CONSEJOS

1. Limpie e hidrate su cara antes y después de usar la mascarilla. Lávela con agua templada y jabones suaves sin fragancias. También puede utilizar agua micelar, que hidrata y refresca. Apliqué después una crema hidratante adecuada a su edad



2. Si tiene problemas de piel, más rutinas. Si sufre acné o dermatitis, cuide de una forma más exhaustiva su piel y siga los tratamientos



3. Evite el maquillaje. Porque obstruye y provoca mayor suciedad en los poros de la epidermis. Si no es posible, opte por bases fluidas



4. Protéjase del sol. La mascarilla no protege de los rayos solares. Por lo que, antes de salir a la calle, aplíquese una crema para el sol apropiada a su piel



5. Cambie el modelo de mascarilla. Si un tipo concreto de mascarilla le provoca problemas cutáneos, opte por otra de otro material. Se recomienda cambiar el modelo o marca de mascarilla para evitar que rocen siempre en la misma zona



6. Aplique una crema protectora. Si ve que su piel se empieza a irritar, aplique una crema barrera o ‘stick’ antes de ponerse la mascarilla en esas zonas donde roce o presione (orejas, nariz, mejillas). Si debe estar muchas horas con ella puesta, coloque apósitos en las zonas de presión



7. Lávese las manos con agua y jabón frecuentemente y durante tiempo suficiente. Séquelas para que no quede humedad entre los dedos



8. No abuse de los geles. Úselos solo cuando no tenga acceso a agua y jabón



9. Cámbiese los guantes y no se los pongas con las manos húmedas



10. Hidrate las manos. Dese crema tan frecuentemente como sea posible y también antes de ir a dormir