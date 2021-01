Cruz Roja realiza una campaña con consejos para protegerse del frío

Actualizada 06/01/2021 a las 11:22

Cruz Roja ha lanzado la campaña informativa 'Yo me protejo del frío', con recomendaciones ante el descenso de las temperaturas ante las que "algunas personas como mayores, personas con enfermedades crónicas o mujeres embarazadas, son más vulnerables y se pone en riesgo su salud", ha recordado.

Como recomendaciones generales, ha instado a no tomar medicamentos sin receta médica ya que "algunos medicamentos precipitan los problemas derivados de la exposición al frío". Por otro lado, ha aconsejado beber líquidos aunque no se tenga sed, tomar una alimentación variada, beber líquidos calientes y azucarados, evitando el consumo de alcohol "ya que disminuye la sensación de frío".

Si se utilizan braseros en casa o la chimenea, ha recomendado ventilar la estancia de vez en cuando para evitar la acumulación de CO2. A la hora de viajar con condiciones adversas, aconseja hacerlo sólo si es necesario, con el depósito lleno, cadenas y el móvil cargado. Y ha instado a no realizar deportes de montaña cuando la meteorología sea adversa.

A las personas mayores les ha recomendado salir a andar en las horas centrales del día, asegurarse que su calzado es antideslizante y utilizar prendas de abrigo como gorro, bufanda y guantes.

Como recomendaciones si se está en el exterior, Cruz Roja llama a buscar refugio en un lugar cerrado y resguardarse del frío y la humedad. Evitar las actividades en el exterior en las horas más frías, no llevar prendas apretadas o mojadas, ir bien abrigado o no transitar por las zonas de umbría para evitar pisar sobre zonas heladas son otros de sus consejos.

Para las personas de edad avanzada y enfermas de corazón, ha señalado que no es conveniente salir a la calle, "ya que el frío ejerce sobre el corazón una tensión extra y existe riesgo de sufrir un ataque cardíaco". En este sentido, ha llamado a evitar la entrada de aire frío en los pulmones y protegerse rostro y cabeza. En la montaña, ha recomendado usar vestimenta que proteja del viento y resista el agua, evitar prendas que puedan afectar a la circulación, no caminar sobre hielo, no mojarse y elegir alimentos ricos en hidratos de carbono. Asimismo, ha destacado que es preferible llevar varias prendas ligeras superpuestas que una sola de tejido grueso.

Recomendaciones en el hogar

Dentro del hogar, la entidad aconseja permanecer en las estancias donde haya algún foco de calor (radiador, estufa...) o donde se pueda estar abrigado, así como cerrar las ventanas, bajar las persianas, correr las cortinas, evitando que las corrientes de aire o el agua entren. Si se utilizan braseros de carbón o algún fuego, ha recordado que hay que dejar entrar el aire de cuando en cuando para no correr riesgo de asfixia.

Además, ha llamado a ventilar la casa dos veces al día durante 15 minutos cada una, apagar las estufas durante la noche y evitar, si es posible, la utilización de braseros de carbón. También aconseja revisar los tejados y bajadas de agua, los cierres de las ventanas y las puertas en contacto con el exterior.

Asimismo, ha recomendado tener en casa velas, linternas con pilas de repuesto, estufa y cocina de camping; procurar que las estufas de carbón, eléctricas y de gas estén alejadas de visillos y cortinas, o de otros elementos inflamables, y no utilizar estos dispositivos si se sospecha de su correcto funcionamiento ya que "una mala combustión puede ocasionar intoxicaciones por los gases emanados".

"En condiciones extremas, en viviendas unifamiliares mantendremos un grifo ligeramente abierto a fin de evitar la rotura por congelación de las tuberías", ha apuntado.

Consultar con el médico

Por otro lado, Cruz Roja ha apelado a consultar al médico acerca de las medidas suplementarias que debes adoptar si padeces alguna enfermedad de riesgo. Igualmente, ha instado a seguir tomando los medicamentos prescritos y a no automedicarse, "ya que existen medicamentos que potencian la actividad negativa del frío sobre el cuerpo".