Carpas al rescate de los bares

Actualizada 04/01/2021 a las 06:00

"La carpa ha supuesto el poder abrir el bar después de dos meses cerrados. Sin carpa no teníamos nada claro si abrir o no. No sabíamos si iba a ser rentable, pero tener el permiso, aunque sea con carácter provisional, ha sido un acicate muy importante”, cuenta Amaia Sota, uno de los cinco socios de una microcooperativa que regenta el bar Zokoa, en el Parque de los Enamorados de Pamplona. La restauradora explica que el bar está ubicado en una zona donde el viento se deja sentir con especial vi