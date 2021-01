Gabriel Reina González: “Las PCR no eliminan la necesidad de guardar distancia”

Actualizada 03/01/2021 a las 06:00

Pone especial énfasis el farmacéutico Gabriel Reina González, responsable de Serología del Servicio de Microbiología en la Clínica Universidad de Navarra, en mantener las medidas de seguridad en las relaciones sociales, más allá de la realización o no de pruebas de detección del virus. “Hay que transmitir la idea -subraya- de que las PCR o los test de antígenos son una herramienta más, pero no eliminan la necesidad de tener que respetar las medidas de distancia o el uso de la mascarilla”. Toda precaución es poca. El virus no hace distinciones.

Su consejo de prudencia se ve acentuado con un mensaje de descrédito de creencias erróneas e infundadas: “Posiblemente personas que acudan queriéndose hacerse un test busquen seguridad” pero pueden caer, en su opinión, “en una falsa seguridad sin las medidas de prevención”, que extiende a la conveniencia de ventilar comedores y espacios de encuentro.

En el repaso a las posibilidades de comprobación científica, diferencia las pruebas que son específicas de la detección del coronavirus (PCR y test de antígenos) de las que están encaminadas a constatar o no la existencia de anticuerpos (test de serología).

Te puede interesar

Son las que corresponden al primer grupo las que han elevado de manera notoria la gráfica de de la actividad en los laboratorios de la clínica en estos últimos días. “En estas pruebas, la PCR es la referencia. Lo es porque es capaz de ver pequeñas cantidades de virus en una muestra, cosa que el test de antígenos no lo hace”. La PCR alcanzaría en ese sentido el grado de idoneidad, aunque, claro está, las diferencias de precio y de plazo en la obtención del resultado también son evidentes. El efecto para los bolsillos se nota en una diferencia de 40 a 75 euros, según la tabla de precios de cada centro. En cuestión de tiempo, las PCR obligan a esperar un mínimo de 24 horas. En el mismo día se obtiene el resultado de los antígenos.

EL VALOR DE LA VACUNA

No cabe duda de que la vacuna dibuja un horizonte que invita al optimismo dentro de la cautela. “Va a cambiar la situación radicamente”, opina el farmacéutico, nacido hace 42 años en Málaga. “El virus probablemente permanezca en el ambiente pero cuando se alcance el 70% de la inmunidad media se pondrán relajar las medidas” de control.

Ante las mutaciones que pueda experimentar el virus, el responsable de Serología del servicio de Microbiología advierte “una importante tarea: mantener una buenva vigilancia, que es lo que se hace con la gripe. Todos los años se extraen muestras de la gripe de entre un 2 o 20% de la población y se envían al Centro Nacional de Microbiología para ver si hay variaciones y comprobar si esas mutaciones generan una cepa diferente”. Es lo que da lugar a la reformulación de una vacuna. En el caso particular del coronavirus y tras el hallazgo de cepas, como la detectada en Gran Bretaña con la aparición de casos en España, Gabriel Reina aporta una opinión de suma relevancia: “La tecnología que se está aplicando en la nueva vacuna permite reformular con rapidez su adaptación. Si para reformular la vacuna de la gripe se requieren 4 o 6 meses, en la elaborada en este momento a partir de la tecnología basada en la ARN mensajero, en cuestión de semanas se puede disponer de una nueva adaptada. Es una tecnología muy interesante para adaptar la vacuna a nuevas cepas”.