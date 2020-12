Menús más reducidos, con caprichos y más online que nunca

Actualizada 19/12/2020 a las 06:00

Cuando vas a comprar para mucha gente te das prisa y haces la compra con más antelación porque te da miedo que te falte algún producto que les gusta a tus hijos o nietos. En mi casa nos juntábamos catorce, pero este año vamos a estar cinco y me lo estoy tomando con calma”, contaba ayer, no sin cierta resignación, María Gil, una de las muchas madres jubiladas asiduas a los puestos del Mercado del Ensanche, en Pamplona.

Aunque hay personas que son previsoras y, desde octubre, se van haciendo poco a poco con las exquisiteces de Navidad cuando ven ofertas y congelan, lo cierto es que muchas personas, las que gozan de mayor capacidad adquisitiva o están libres de cargas, adquieren las viandas a última hora. La sensación de algunos comerciantes es que este año más navarros van a llegar al día 24 sin tener cerrada del todo la compra para Nochebuena. Y es que la incertidumbre que caracteriza la pandemia afecta al menú navideño. No saber si podrá venir el hijo desde Valencia o si alguien se pondrá enfermo a última hora son dudas generalizadas. “Preparas todo con cariño pero no sabes si al final estaremos seis o los dos solos. Yo voy a comprar y, si pasa algo, pues se congela o se guarda, pero sí es un poco extraño. Lo que ocurre es que no celebrar la Navidad me parece mal”, contaba Mercedes Múgica Navarro.

De los dos gorrines al medio gorrín

Menos comensales significan compras más reducidas. “Otros años te encargaban dos gorrines, un solomillo entero, pero este año te dicen: medio gorrín y cuatro ruedas de solomillo”, apuntaba la dependienta de una carnicería del mercado.

Otra opción es la que cuenta la responsable del puesto de huevos y delicias ya preparadas como croquetas de jamón, hongos o queso de Roncal, ensaladillas o sacos de brik . “Hay madres que te hacen el mismo encargo del año pasado pero te dicen que se lo prepares en tres o cuatro bandejas porque lo va a repartir con los hijos, para que ellos lo preparen en sus casas”.

Indulgencias como un jamón ibérico

Sin vacaciones, sin viajar, sin poder haber disfrutado de restaurantes, ¿qué queda? No faltan las personas que deciden darse un capricho, realizar una compra de indulgencia a modo de compensación por lo sufrido o no vivido. Uno de los caprichos más extendidos es el de un buen jamón. “Sí que hay gente que te dice que como no ha podido hacer un viaje o algo que le gustaba que se va a dar el gusto de cogerse un jamón de bellota”, decía el carnicero José Antonio Yerro.

La pieza de jamón ibérico 100% de bellota puede costar entre 450 a 600 euros ( entre 45 y 70 euros el kilo). Pero no es el único manjar que atrae a paladares más exigentes. Está una botella de champán Moet chandon, por unos 50 o 60 euros, unas cerezas traídas en avión desde Chile por 18 euros el kilo, unos mazapanes o turrones artesanales por 45 euros el kilo, un salmón ahumado a 67 euros el kilo o una lata de 100 gramos de caviar persa a 155 euros.

Más encargos por teléfono e internet

El confinamiento hizo que más navarros hayan aprendido, o se hayan acostumbrado, a hacer la compra vía online o por teléfono. esta tendencia se está manteniendo y notando en Navidad. Hay personas que quiere evitar las aglomeraciones o que, sencillamente, buscan la comodidad de que la comida le llegue a casa. “A través de la web tenemos un 20% más de pedidos que la Navidad pasada”, contaba Merche Zabalza, que recordaba que no solo lleva fruta a las casas, sino también carne y pescado.

En Supermercados BM siguen en “niveles de encargo superiores al periodo precovid, lo que supone triplicar lo que había a principios de año”. “El producto fresco en estos pedidos va ganando peso y ya supone el 35% de los encargos. cada vez tratamos de pesonalizar al máximo para que el cliente indique cómo quiere la preparación de una carne o un pescado”. Desde hipermercado E-Leclerc corroboraban que el “crecimiento de la compra online sigue la misma tendencia al alza del resto del año”.