Chivite afirma que entiende aunque no comparte el "enfado" de los hosteleros

Actualizada 11/12/2020 a las 17:31

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado este viernes que entiende, aunque no comparte, el "enfado" de los hosteleros ante las medidas restrictivas de la actividad de este sector por la pandemia de covid-19.

Chivite, quien ha participado en un acto organizado por el PSN sobre la LOMLOE, ha señalado a los medios de comunicación que es consciente de que las medidas adoptadas "afectan especialmente al sector hostelería" y ha destacado que se han puesto encima de la mesa "las ayudas más cuantiosas de toda España", que se cobrarán antes de terminar este año.

"Soy consciente del desgaste que esto puede suponer para mí como presidenta del Gobierno, pero es que esto es una cuestión de responsabilidad, de salvaguardar las vidas de los navarros y de las navarras y de salvaguardar su salud y eso es lo que está encima de la mesa cada vez que tomamos decisiones", ha resaltado.

La presidenta ha recordado que no solo hay restricciones y aforos en el sector de la hostelería, sino en otros ámbitos, como el comercio, los cines, los teatros o las grandes superficies, porque "es una cuestión que afecta a todos".

"Ya me gustaría a mí no tener que tomar estas decisiones, esto no lo hago por gusto, se hace por responsabilidad", ha declarado la presidenta, quien ha apuntado que "también es un esfuerzo colectivo las ayudas que estamos dando, porque salen también de los impuestos de los navarros y las navarras".

Respecto a comunidades como Madrid en las que descienden los casos con medidas mucho menos restrictivas de la hostelería, ha subrayado: "Yo pongo en cuarentena los casos de Madrid", porque "ahora están creciendo los ingresos hospitalarios pero no crece el número de casos; hay cosas que realmente no me cuadran".

La presidenta ha comentado que otras comunidades van a aplicar medidas más restrictivas que Navarra y todos los sectores se están viendo afectados por los aforos "y el comportamiento del resto no está siendo el comportamiento de la hostelería".

Las restricciones, ha agregado, "lo hacemos por responsabilidad, sabiendo el desgaste que el propio Gobierno asume con estas medidas".

Te puede interesar

Te puede interesar