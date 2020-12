Separaciones y divorcios han descendido un 15% durante la pandemia

Actualizada 09/12/2020 a las 06:00

Que el confinamiento iba a provocar un incremento de las rupturas matrimoniales era algo que se auguraba desde muchos puntos de vista, tanto sociológicos como judiciales. Pero no. Las cifras, de momento, no refrendan esta impresión sino la contraria: entre abril y septiembre de este año las demandas de separación y divorcio han caído en Navarra un 15% con respecto a 2019, mientras que si se tiene en cuenta todo el año, en 2020 se han registrado un 19,7% de demandas menos que el año pasado. La in