Rechazo a la enmienda a la totalidad de la reforma fiscal de Navarra Suma

Actualizada 09/12/2020 a las 12:43

PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra han confirmado que votarán este jueves 10 de diciembre en el pleno del Parlamento de Navarra en contra de la enmienda de totalidad que ha presentado Navarra Suma a la ley de medidas fiscales del Gobierno foral, por lo que la tramitación de la ley seguirá adelante, al igual que ocurrió con los Presupuestos Generales de Navarra para 2021.

Ante el posterior debate de las enmiendas parciales a ambos textos, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha dicho que no espera "sorpresas" y no cree que las enmiendas presentadas por su grupo puedan prosperar ante el rechazo del resto de grupos. "El PSN ha elegido compañero de viaje, ha elegido a EH Bildu, a los que quieren la república vasca, a partir de aquí no espero ninguna sorpresa", ha dicho, en declaraciones a los medios al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha defendido "la postura que ha puesto encima de la mesa el Gobierno, con mayores ingresos para tener un fortalecimiento y sostenibilidad de los servicios públicos de nuestra tierra y la reactivación económica". "No logramos entender hacia dónde quiere ir Navarra Suma, que por un lado pretende reducir impuestos y por tanto los ingresos, y por otro lado presenta enmiendas que incrementan el gasto en 244 millones. Es incomprensible que a menores ingresos, mayores gastos, a no ser que lo que pretenda sea lo mismo que sus homólogos de Madrid, debilitar los servicios públicos", ha indicado.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha valorado que, tras los Presupuestos, este jueves avanzará "la segunda de las dos grandes leyes para la arquitectura económica de 2021" y ha apuntado que "recientemente nos recordaba la Cámara de Comptos el coste que las políticas fiscales nefastas de inversión con peajes en sombra han dejado en Navarra, un coste insoportable en un momento como este que alguna vez deberá explicarse por quien gobernó Navarra durante tantos años y que hoy nos propone en un momento de necesidades la misma receta, la receta del despilfarro, de la no contención, del empobrecimiento de Navarra".

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que su grupo está en "una posición diametralmente opuesta a la que defiende Navarra Suma" en esta materia y ha explicado que EH Bildu era partidario de poner en marcha una tasa Covid que permitiera un incremento de ingreso a través de la reforma del IRPF, el Impuesto de Sociedades y el de Sucesiones, propuesta que, sin embargo, ya fue rechazada por el Parlamento.

Sobre la ley del Gobierno, ha afirmado que "hay cosas buenas, interesantes, y otras que nos gustan menos", tras lo que ha explicado que su grupo no ha decidido todavía si apoyará la ley o se abstendrá, aunque si ha adelantado que no la rechazarán, salvo que se incorporen algunas enmiendas de Navarra Suma que "no nos gustan nada y que supone un decremento de la recaudación". "Pero creemos que la posición del Gobierno no va a ser la de aceptar las enmiendas de Navarra Suma", ha indicado.

La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha confirmado el rechazo a la enmienda de Navarra Suma, al igual que ha hecho la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, quien, no obstante, ha afirmado que la propuesta del Ejecutivo es "totalmente insuficiente", por lo que I-E ha presentado varias enmiendas parciales para su modificación con el fin de incrementar los ingresos. "El Gobierno de Navarra solo tiene una receta, la deuda, y creemos que es necesaria pero no es suficiente", ha afirmado.