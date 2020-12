Denunciadas durante el puente foral 164 infracciones en materia sanitaria

Actualizada 09/12/2020 a las 10:39

La Policía Foral ha denunciado entre los días 1 y 8 de diciembre -fechas que engloban el “puente foral”- 164 infracciones relacionadas con incumplimientos normativos por Covid-19, denuncias que se remitirán tanto al Departamento de Salud como a la Dirección General de Interior para posible inicio de expediente sancionador.

Entre las denuncias caben destacar 59 por movimientos no justificados entre las 23.00 y 06.00h (“toque de queda”), 41 por no utilizar mascarilla (o hacerlo incorrectamente), 31 por no respetar el confinamiento perimetral entre provincias y 19 personas por realizar “botellón”.

Desde que se instauró el Plan de Nueva Normalidad, el pasado 17 de julio, la Policía Foral ha denunciado a 4.363 personas por posibles infracciones, entre las que destacan 2.203 por no usar mascarilla (o uso indebido), 595 por participar en “botellones”, 334 por aforos superiores a seis personas en vía pública, 330 incumplimientos de horario en “toque de queda” y 264 infracciones por no respetar el confinamiento perimetral.