El Gobierno de Navarra no da marcha atrás y defiende subir su sueldo el 0,9%

Actualizada 03/12/2020 a las 06:00

El Gobierno navarro no se congelará el sueldo en 2021. El Ejecutivo de María Chivite no dará marcha atrás y además defiende como “rigurosa”, “seria” y “coherente” la decisión de que sus retribuciones y las del resto de altos cargos de la Administración foral suban un 0,9%. Así lo afirmó este miércoles el portavoz del Gobierno, el socialista Javier Remírez, destacando que desde la pasada legislatura se aplican a sus salarios lo que se decide para los empleados públicos.

Sin embargo, hay que recordar que ante la crisis sanitaria, diputados y senadores han decidido congelar su sueldo. Tampoco tendrán subida las corporaciones de los ayuntamientos de Pamplona o Tudela. En el consistorio pamplonés, a iniciativa además del Partido Socialista, se aprobó el martes que se congele también el salario de los cargos de libre designación.

Los parlamentarios navarros sí incrementarán su sueldo y así lo han defendido desde PSN a Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E. Sólo se ha opuesto Navarra Suma. Lo mismo ocurrirá en el Gobierno como dejó claro Remírez, a preguntas de los periodistas:



Ante la actual situación ¿ha reconsiderado el Gobierno la subida salarial del 0,9% como el PSN ha propuesto para cargos del Ayuntamiento de Pamplona?

“Es una dinámica que se está siguiendo desde la anterior legislatura, que es compartir en este caso el incremento retributivo que se aplica a los trabajadores públicos. Es la postura del Gobierno. Respecto al Ayuntamiento de Pamplona, son circunstancias concretas que no voy a comentar por lealtad institucional, porque aquí estoy como miembro del Gobierno y no de un partido. Sí es cierto que hay que recordar que en Pamplona el señor Maya incrementó un 7% la retribución como alcalde nada más entrar a la alcaldía, y por tanto ahora plantea una no aplicación del 0,9%. La cuenta le sale a favor. También ocurrió en el Ayuntamiento de Tudela, donde se incrementó un 46% el propio alcalde nada más entrar y ahora plantea una congelación. También la cuenta le sale a favor. Nosotros en este caso aplicamos una línea rigurosa, una línea de seriedad, una línea de compartir la suerte de los empleados públicos. Si hubiesen tenido una reducción del 5% el Gobierno se hubiese reducido un 5% también”, respondió Remírez.

Es curioso que donde no está gobernando, como es Pamplona, el Partido Socialista propone que se congele el sueldo a cargos de libre designación y en el Gobierno y el Parlamento, donde sí está, mantiene la subida.

“Como digo, yo respondo de las decisiones del Gobierno de Navarra. De las decisiones y posturas del Partido Socialista pregunte a los portavoces autorizados del Partido Socialista”.

Y al hilo de sus palabras, ¿no es serio entonces el Congreso y el Senado, donde han decidido congelarse los sueldos?

“Como digo, respondo de las decisiones del Gobierno de Navarra y no me parece en este caso comentar decisiones de otras instituciones que evidentemente sus razones tendrán. Yo le digo que en este caso estamos siguiendo una línea coherente, absolutamente lógica y rigurosa. Los ciudadanos saben las retribuciones que percibe el Gobierno de Navarra. Recordar que la presidenta del Gobierno de Navarra, aún y todo con la previsión de subida, va a recibir un 17% menos de la retribución que tenía la última presidenta del Gobierno de Navarra de UPN (se refería a Yolanda Barcina). Y si se aplica esta subida, la presidenta del Gobierno (Chivite) va a recibir la misma retribución que tenía, por ejemplo el señor (Javier) Esparza (líder de Navarra Suma) cuando era consejero en el año 2015, cuando salió del Gobierno de Navarra. Con lo cual, seamos rigurosos, tengamos un debate en este caso de altura. Nosotros tenemos un criterio, que es compartir la suerte que tienen los empleados públicos”.

¿No cree que sería también serio y riguroso que se congelaran el sueldo en un momento tan excepcional como el actual?

“Yo digo que la línea de coherencia que está siguiendo este Gobierno, que también se aplicó en la legislatura anterior, es compartir en este caso la suerte de los empleados públicos. Insisto, si a estos se les reduciría un 5%, este Gobierno al menos también se reduciría un 5%”.