Los sindicatos navarros critican las "carencias estructurales" del sistema sanitario y piden reunir la Mesa Sectorial

Los sindicatos LAB, SATSE, SAE, UGT, Afapna, ELA y CC OO han afirmado que la pandemia del Covid-19 "ha puesto en evidencia las carencias estructurales" del sistema sanitario navarro y han demandado la convocatoria de la Mesa Sectorial de Salud, un organismo que no se reúne desde el pasado mes de junio, han reprochado.



Además, han hecho una llamada a la plantilla del Sistema Navarro de Salud a respaldar las concentraciones que se realizarán el próximo 1 de diciembre, a las 11 horas, en las puertas de los centros de salud; y el 10 de diciembre, a las 11 horas, en las puertas de los hospitales de atención especializada y salud mental.



Representantes de estos sindicatos se han concentrado este viernes frente al Palacio de Navarra bajo el lema 'Condiciones laborales dignas = Sanidad pública de calidad'. También han realizado una rueda de prensa en la que David Mendaza, de LAB, y María José Algarra, de Satse, en representación de todos los sindicatos, han leído un comunicado con las reivindicaciones que han acordado de manera conjunta.



Algarra ha criticado que, tras nueve meses desde el estado de alarma por la pandemia, la Mesa Sectorial se ha reunido una vez y ha reprochado que se han adoptado "medidas de manera unilateral sin contar con nosotros para nada". Por ello, una de las reivindicaciones de los sindicatos es una "negociación real" en la Mesa Sectorial y que tenga una "periodicidad pactada".



Además, han reclamado una partida presupuestaria para la sanidad pública del 10% del PIB, de la que se destine al menos el 25% a la Atención Primaria. Igualmente, han demandado un aumento de la plantilla, no sólo en función de las necesidades de la pandemia sino de las "necesidades de carácter estructural" y reducir la temporalidad al 8% a través de "OPE periódicas y suficientes que estabilicen la plantilla y eviten la fuga de profesionales".



Igualmente, han pedido el aumento de la jornada al 100% y la "eliminación de los contratos parciales" y una "compensación proporcional para todos los estamentos del nivel de formación, tiempo dedicado y grado de responsabilidad en cada puesto de trabajo".



Por otro lado, han reivindicado la "reversión de todos los recortes" para recuperar "el poder adquisitivo perdido", el reconocimiento de la carrera profesional, la revisión de los encuadramientos de los niveles profesionales según titulaciones y un complemento de riesgo de, al menos, el 10%.



Los sindicatos han demandado, además, potenciar la sanidad pública "al máximo", la puesta en marcha de procesos que "la desarrollen de forma plena y prioritaria", y la "reversión de los servicios privatizados". También han reclamado una "reorganización" de la Atención Primaria, "dimensionando las plantillas y sus actividades, con carteras de servicios acordes a las necesidades actuales".



Asimismo, han instado a que no se use el estado de alarma "como excusa para desregular, empeorar y precarizar las condiciones laborales", la "no modificación de las titulaciones exigidas para el desempeño de cualquier puesto de trabajo" y "canales ágiles de información bidireccional" entre los representantes sindicales y las gerencias y direcciones de profesionales.



En materia de riesgos laborales, han pedido que se adopten medidas para "garantizar la salud y la seguridad" de la plantilla ante rebrotes de Covid-19 y en su labor diaria; una dotación "suficiente y adecuada" de medidas de protección, una valoración de los riesgos laborales en los distintos niveles asistenciales y una evaluación de riesgos psicosociales "incluyendo los derivados de las cargas de trabajo".

