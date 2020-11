210 personas dependientes han fallecido en lista de espera en Navarra en lo que va de año

Actualizada 17/11/2020 a las 06:00

Entre enero y octubre han fallecido en Navarra 210 personas dependientes mientras se encontraban en lista de espera para acceder a la prestación o servicio que les correspondiera. De ellas, 93 se encontraban todavía pendientes de valorar, mientras que las 117 restantes se hallaban en situación de limbo, es decir, con una dependencia ya reconocida pero sin haber llegado a percibir esa prestación o servicio.

Es la conclusión de un informe elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, recogiendo los datos del Ministerio de Derechos Sociales sobre mortalidad de las personas del Sistema de Atención a la Dependencia. A nivel nacional, han sido 47.201 las personas dependientes fallecidas, 29.453 dependientes con derecho y 17.748 pendientes de valorar. Eso supone, según denuncia esta entidad, “que 160 personas fallecen al día en el laberinto burocrático de la ley”.

Por comunidades autónomas, Cataluña se sitúa a la cabeza con 12.013 fallecidos en lista de espera. Le siguen Andalucía, con 9.944; Madrid, con 4.736; Comunidad Valenciana, con 4.510; Canarias, con 2.747; y País Vasco, con 2.137.

Los datos también arrojan resultados sobre las personas, no ya en lista de espera, sino con dependencia reconocida que han perdido la vida en este 2020. Son un total de 148.530 personas, lo que implica “un exceso de mortalidad de 40.065 personas en el Sistema de Atención a la Dependencia -SAAD”, es decir, “un incremento del 36% de la esperada”, de modo que los fallecimientos han afectado al 2,1 % del total de solicitantes. El 82% de los fallecidos tenía más de 80 años y el 42% se ha producido en personas con grados III.

EN LAS RESIDENCIAS

El exceso de mortalidad es especialmente “elevado” en el entorno de las residencias, donde han muerto 46.756 dependientes, lo que implica un exceso de fallecimiento de 20.922 personas (el 8,4% del total de personas dependientes atendidas en residencias). La tasa media de dependientes fallecidos en residencia fue de 199,4 por cada 1.000. Dicho de otro modo, “el 27% de las personas dependientes beneficiarias fallecidas en este año vivían en una residencia”.

Las mayores tasas se registraron en Madrid (293), Castilla La Mancha (261) y Cataluña (237). Por el contrario, Aragón, La Rioja, País Vasco Y Castilla y León tuvieron un exceso de mortalidad de personas dependientes en residencias sobre el total de personas beneficiarias en residencias reducido para la tasa de ataque Covid-19 que registraron en total del periodo.

Un indicador en el que Navarra no sale bien parada es en la tasa de personas dependientes fallecidas entre marzo y septiembre, que se sitúa como media nacional en 94 por cada 1.000. Sin embargo, hay regiones, la Comunidad foral entre ellas, que superan los 111 fallecidos por cada 1.000 atendidos.

El informe concluye que “el impacto de la Covid -19 en el Sistema de atención a la Dependencia ha sido catastrófico, retrocediendo en los indicadores importantes y generando mucho dolor, sufrimiento y muerte a miles de personas en situación de dependencia y sus familias”. la Asociación critica también que, “después de casi un año del pacto de gobierno, el Ministerio de Derechos Sociales no ha incrementado ni en un solo euro, la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia”. Por último, alerta de que “las listas de espera de la Dependencia bajan, no por ser atendidas, si no porque engrosan las listas de los cementerios”.