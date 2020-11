La naturaleza, la mejor alternativa en Navarra ante las restricciones

Ir a pasear al monte o andar en bici han sido las actividades más escogidas por los navarros estos fines de semana marcados por las restricciones de movilidad, sin poder salir de la Comunidad foral, y el cierre de la hostelería

09/11/2020 a las 06:00

"Hacía buen tiempo y hemos decidido venir porque aquí sí podemos estar con los abuelos. Podemos disfrutar de ellos al aire libre y con distancias, pero por lo menos podemos hacerlo”, cuenta Nerea Acebedo. Decidió pasar el domingo por la mañana en Eugi con su familia. Al igual que Nerea, han sido muchos los navarros que durante estos fines de semana de restricciones han decidido salir a disfrutar del monte y de los paisajes de la Comunidad foral.“Hace dos semanas también estuvimos en los embalses de Leurtza y disfrutamos un montón, no habíamos estado nunca y nos quedamos impresionados. Por eso hemos decidido hacer otra ruta de embalses”, afirma Nerea.

Una alternativa a las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno de Navarra para frenar la crisis sanitaria, pero una opción que muchos consideran perfecta para conocer nuevos paisajes y para reunirse con amigos.“Es una forma de conocer Navarra porque muchas veces nos empeñamos en irnos fuera y aquí tenemos cosas preciosas para ver y para disfrutar en familia o con amigos, ahora que podemos hacer menos cosas”, relata la pamplonesa Paloma Goñi.

Un sentimiento que también comparte Gema Monje, la navarra que ha elegido el embalse de Eugi para pasar la mañana del domingo en familia. “No podemos ir a casa de los abuelos a comer como hacíamos todos los domingos entonces hemos buscado una alternativa para por lo menos poder juntarnos en el campo con los amigos ya que aquí podemos guardar las distancias. Hoy venimos para todo el día y hemos traído bocadillos de jamón porque es lo que más les gusta a mis dos hijos”, explica.

Una actividad que muchos consideran sana, pero también educativa y muy reconfortante. “Nos encanta venir a Eugi porque es precioso pasear por al lado del embalse con los niños, es un camino fácil para ellos y acaban aprendiendo y disfrutando mucho más que nosotros, la verdad”, cuenta Irene Barratxina. Un pensamiento que también comparte Gema, que ha aprovechado los fines de semana de monte para disfrutar con los más pequeños de la casa. “El fin de semana pasado también salimos al monte para coger hongos, aunque casi no cogimos, pero creo que es educativo para los niños y está muy bien porque nos ayuda a desconectar. Es una escapatoria, porque en vez de quedarnos en casa o dar una vuelta por nuestro barrio pues hacemos algo diferente que les ayude a conocer cosas nuevas”, señala Gema Monje.

Un lugar que ha servido a muchos navarros para desconectar de la crisis sanitaria. “A mí me encanta el monte y encima es un sitio en el que incluso puedes quitarte la mascarilla un momento si no hay nadie y es como que vuelves a recuperar ese aire fresco al que hemos tenido que renunciar”, cuenta Javier Maldonado.

Las salidas al monte han aumentado tanto que los propios vecinos de Eugi echan de menos la tranquilidad de los últimos meses. “Siempre salgo a pasear, todas las mañanas, porque yo vivo en Eugi y es una manera de desconectar, aunque ahora hay demasiada afluencia de gente. Y el problema no es que la gente venga, sino que muchos días se forman colas de coches de más de un kilómetro y es incómodo para nosotros”, explica Juanjo Señas, vecino del pueblo.

Una afluencia que estas semanas también han notado los propios excursionistas. “Hay mucho más gente que de normal pero es entendible, nuestras actividades se han reducido mucho y ahora buscamos una alternativa que encima es saludable. Además, con este tiempo es imposible no aprovechar de la naturaleza, aunque sí hemos notado que hay más problemas para aparcar en la mayoría de sitios a los que hemos ido”, afirma el pamplonés Rubén Jaurrieta.

EL MONTE SATURADO

Los parkings llenos o las largas colas han sido algunos de los problemas a los que muchos navarros se han enfrentado en estos fines de semana “El fin de semana pasado estuvimos en la Peña Izaga con bocadillos, había bastante gente, parecía Carlos III, pero estuvimos tan bien que hemos decidido hacer otra ruta este fin de semana, aunque hoy comeremos en casa”, aclara Irene Barratxina. Un problema que también ha notado la pamplonesa María Sánchez en el monte San Cristóbal. “Nos encanta venir a San Cristóbal porque es un camino en el que te esfuerzas, no andas por plano y así notamos que hacemos algo de deporte. Aunque hoy no podíamos subir con el coche porque había muchísima gente, nunca habíamos visto tanto ciclista ni tanta gente, así que hemos decidido aparcar más abajo y subir más trozo del que pensábamos”, relata. También Encarna Moreno, que ha decidido subir andando con su marido ha notado la afluencia de gente. “Hoy hacía buen día y San Cristóbal siempre es una buena opción. Yo soy de andar y de salir a caminar por lo que me gusta esta alternativa y veo que a la gente también porque hay más personas aquí que nunca. Nosotros hemos traído un pintxo y un poco de fruta porque aunque comamos más tarde disfrutamos del monte más tiempo ya que la hostelería está cerrada y no podemos ir a tomar el vermú que siempre tomábamos los domingos “, explica.

La afluencia o la gran cantidad de coches son situaciones a las que los navarros prefieren enfrentarse porque consideran el monte como un espacio que proporciona más libertad. “Sí que hay bastante gente, a veces agobia un poco, pero hay que entender que es la mejor alternativa a la situación que tenemos y a la que no queremos renunciar”, expresa María Sánchez.