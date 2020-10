Esparza lamenta que Chivite no quiera renunciar a pactar con Bildu los presupuestos

Actualizada 30/10/2020 a las 11:08

El líder de Navarra Suma, Javier Esparza, ha lamentado que la presidenta María Chivite no le haya respondido su propuesta de permitirle con su abstención la aprobación de los presupuestos de 2021 si no los pacta con EH Bildu. “Yo no sé por qué es tan importante Bildu para usted”, ha señalado. Esparza ha abierto con su intervención la segunda jornada del debate sobre el estado de Navarra, dirigiéndose a la presidenta: “Ayer no me respondió, señora Chivite. Le hemos ofrecido la abstención, le hemos ofrecido estabilidad y es como si le hubiéramos ofendido, después de que lleva apelando a la unidad y a la responsabilidad en los últimos 7 meses”.