Ruiz le insiste a Chivite que deberá elegir entre ellos y Navarra Suma

María Chivite (d), conversa con los parlamentarios de EH Bildu, Bakartxo Ruiz (i), y Mikel Buil (c).

Actualizada 29/10/2020 a las 13:28

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha reclamado al Gobierno de Navarra en el debate del estado de la comunidad un plan integral para hacer frente a la pandemia y una reforma fiscal que nutra de fondos a las arcas publicas y evite los recortes.

"Es cierto que difícilmente hace un año nos hubiéramos imaginado esta dura situación", ha dicho, y recordado a fallecidos, enfermos y cuidadores, así como a todos los profesionales del ámbito sanitario, pero también a las personas en situación vulnerable en lo económico, por estar en paro o tener escasos recursos, o en lo social por sufrir alguna discapacidad o ser víctimas de violencia machista.

A partir de este punto Ruiz ha tomado un tono más critico para indicar que en su grupo esperaban otro contenido en la intervención de la presidenta, igual que ha cuestionado los datos epidemiológicos de la pandemia que producen "escalofríos" y sin embargo parece que lo importante es "cómo se reparten las culpas" que "todos tendremos".

Se ha remontado así a la crisis de 2008 y a las personas desahuciadas, y a la reforma laboral de 2012 y las que perdieron su empleo, cuestiones que ahora "tienen su incidencia" porque "no es casualidad" que los sectores más pobres sean los que se ven más afectados por esta pandemia.

Ruiz ha añadido que con el tiempo puede que se tenga otra perspectiva pero el "maldito" concepto de las no fiestas de este verano "ha hecho un flaco favor", y ha añadido que esta segunda oleada de la pandemia "nos ha cogido de lleno sin que en muchos ámbitos tengamos los medidas necesarias ni las previsiones adecuadas".

Esto refleja para EH Bildu que lo hecho no ha sido suficiente y que se necesita "un plan integral", para lo que ha reclamado competencias y soberanía para una gestión "ágil y eficaz" sin depender de que lo que Madrid decida.

En cuanto al plan integral ha apostado por disponer de más rastreadores, reforzar la Atención Primaria, actuar en bolsas de pobreza "donde se están escapando muchos positivos", prestar especial atención a las residencias, valorar un descenso de ratios en educación para tender la diversidad o aumentar los medios disponibles en el transporte publico.

Barkartxo Ruiz ha criticado también el modo de entender el liderazgo que tiene el Gobierno, ya que los grupos se enteran muchas veces por los medios de comunicación de las medidas decididas, ha pedido apoyo a sectores como la hostelería y reclamado diálogo con los afectados, todo para una reconstrucción "innovadora".

Ha reprochado también haber sido "convidados de piedra" en el Plan Reactivar Navarray ha echado de menos "medidas valientes", calificado de "incompatible" el TAV con una sociedad más justa y cohesionada, y dudado de que la segunda fase del Canal, sobredimensionado a su juicio, tenga encaje en el pacto verde para recibir fondos europeos.

Para el ciclo 0-3, el modelo residencial o el sanitario se presentan "parches" pero "no hay voluntad para cambiar de modelo", ha afirmado, y agregado que las políticas siguen supeditadas a la deuda y a fondos que no dependen de Navarra mientras el Gobierno foral "renuncia" a adoptar herramientas fiscales que permitan disponer de recursos.

"Más pronto que tarde estaremos en un contexto de recortes si no se adoptan medidas fiscales estructurales", por lo que ha reclamado unos presupuestos que permitan hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la covid para lo que se requieren unas cuentas en clave de "reconstrucción transformadora".

Para Ruiz hacen falta "pilares públicos fuertes que amparen a la ciudadanía y garanticen sus bienestar en un entorno más habitable y equilibrado en el reparto de la riqueza porque "no se trata de recuperar "el desarrollismo sin fin" que "nos ha traído hasta aquí".

"No valen recetas caducas de crisis anteriores cuando los impuestos no se tocaban o si se hacía era para bajarlos" ni cuando "se privatizaban servicios esenciales" porque "lo publico era subsidiario de lo privado", ha subrayado, y advertido de que en esas políticas no estará EH Bildu porque con ellas "los ricos salen más ricos y crecen las desigualdades sociales".

En cuanto a los gastos, Bakartxo Ruiz ha pedido inversión para no dejar a nadie atrás y eso exige fondos para "la protección social, para blindar unos servicios públicos de calidad y un marco de derechos para la ciudadanía más amplio que el que hemos conocido hasta ahora".

La renta garantizada, la Atención Primaria, los recurso residenciales, unas pensiones dignas, la atención domiciliaria, la intervención social para personas en situación de exclusión y víctimas de la violencia machista, o la mejora de una educación sin exclusiones desde el ciclo 0-3 años son áreas por las que apuesta la coalición abertzale para los presupuestos de los próximos años.

De esta Manera Ruiz ha marcado diferencias con las políticas que defiende Navarra Suma, a la que ha apuntado al indicar que es cierto que Vox no tiene representación en el Parlamento de Navarra pero "sí tiene voz".

