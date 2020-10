UPN no dará “un cheque en blanco” a Sánchez con un estado de alarma de 6 meses

Actualizada 26/10/2020 a las 12:39

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha adelantado que los dos diputados de su grupo no apoyarán un estado de alarma tan largo de 6 meses, con el “recorte de libertades” que supone, si no se aclara o se especifica más. “Nos parece brutal la medida y no vamos a dar un cheque en blanco” al presidente Pedro Sánchez, ha indicado el líder del partido regionalista en declaraciones a los medios de comunicación esta mañana en el Parlamento. Considera que la decisión del estado de alarma y el toque de queda que aprobó este domingo el Consejo de Ministros es la “evidencia” que el Ejecutivo central “ha fracasado” y su única salida es “limitar las libertades” sin explicar las razones y sin autocrítica ni aportaciones de expertos ni indicadores, ha declarado.

EN NAVARRA, “BANDAZOS”

El portavoz de Navarra Suma también ha afirmado que en la Comunidad foral se han dado “bandazos de forma permanente, casi diaria” por parte del Gobierno de María Chivite. “Navarra merece una gestión más eficaz, más clara y más transparente”, ha señalado, ante unos datos de incidencia de la pandemia que son “inexplicables” por su gravedad.

Indicó que están preocupados, viendo la “incapacidad” de un Ejecutivo que “no está haciendo las cosas bien” y está haciendo “seguidismo” del Gobierno central.

