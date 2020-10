Los extrabajadores de Koxka piden 25 años de cárcel a 4 exdirectivos

Actualizada 24/10/2020 a las 09:22

Los extrabajadores de Koxka Technologies reclaman hasta 25 años de prisión para cuatro exdirectivos de la empresa y del fondo de inversión propietario a los que acusa de adquirir la firma navarra para “despatrimonializarla en su propio beneficio” y declararla posteriormente en concurso de acreedores, como ocurrió en 2014. En total, la acusación particular en nombre de los extrabajadores calcula que el desvío de capital sin justificar de la empresa a favor del fondo de inversión American Industrial Acquisition Corporation (AIAC) fue de entre 13 y 16 millones de euros desde que la compró en 2010.

Su escrito de acusación va en la línea de las conclusiones del juez de Instrucción nº 4, que apreció un plan para despatrimonializar la empresa en favor del fondo de inversión, mientras que la Fiscalía solo ve pruebas de delito en una operación, por lo que en el juicio pedirá 4,5 años para tres exdirectivos. Para la acusación particular, el fondo AIAC administró Koxka a través de dos empresas suyas (Isoard, de Países Bajos, y Iberian Corporate Service, de Singapur) y utilizó otra empresa, la catalana Cubigel, para “exprimir financieramente” a Koxka hasta “asfixiarla” y forzar su cierre. Lo hizo con operaciones“injustificadas de actividad mercantil” entre este entramado de empresas y en beneficio de AIAC y personas vinculadas, que “se garantizaban condiciones exorbitantes”

En esta trama, consideran como “autor intelectual” al director general de AIAC, al que piden 25,5 años de cárcel, y como “brazos ejecutores” se refieren al director general de Koxka (le reclaman la misma pena), al director financiero de la firma (le piden 22,5 años) y a la vicepresidenta de AIAC (le piden 2 años). Sobre otros implicados, al no presentarse en el juzgado que investigó los hechos, la causa se ha archivado provisionalmente.

En el escrito de acusación aparecen operaciones como un crédito injustificado de 4,7 millones de Koxka a Isoard “con una operación simulada”, entrega de 2 millones a Cubigel también con ”un negocio ficticio”, retribuciones a personal de AIAC sin justificar, desvíos a las filiales de Koxka de Australia y Dubai, una ampliación de capital de 135 millones que no entró en Koxka...

Tarjetas ‘black’, esquí en Suiza, hoteles...

Vacaciones en Suiza, centros de estética, subidas de sueldo desorbitadas, hoteles y relojes de lujo... el escrito de la acusación particular refleja una serie de gastos personales y excesos de algunos exdirectivos a costa de Koxka. Por ejemplo, expone que la vicepresidenta de AIAC, sin ninguna relación con Koxka, cargó a la empresa “gastos en supermercados, fisioterapeutas, centros de estética, clínicas ginecológicas privadas, billetes de avión, taxis, osteopatía, un seguro sanitario...”, y que otro miembro de AIAC pagó con dinero de l empresa unas vacaciones para esquiar en Suiza por importe de 28.236 euros . Otro apunte contable no justificado es de “relojes de lujo” por 10.210 euros. También acusan a tres exdirectivos de gastar 394.695 euros entre 2011 y 2014 en hoteles de lujo “sin justificación ni relación alguna con Koxka”, y a varios de ellos de autosubidas de sueldo “injustificadas” en plena crisis (una de ellas de 148.391 euros más al año por trabajar una hora más al día). También reflejan la existencia de pagos injustificados al administrador único de Iberian Corporate por importe de 150.000 euros, y unos abonos de hasta 477.476 euros a su pareja por ‘consultorías’ que no constan. Citan además el uso de “tarjetas black” de dos exidirectivos que no están acusados por encontrarse en el extranjero y no comparecer en el juzgado.