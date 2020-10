Final feliz para la boda 'virtual' de una pamplonesa en la India

Actualizada 23/10/2020 a las 06:00

Todo salió bien. Carla Pérez Ruiz y Sebastian Thomas se casaron el domingo en una iglesia de Cochín, en Kerala, al sur de la India, después de un mes “de locura” por lo apresurado de los preparativos. Mientras la pareja se daba el sí quiero por el rito católico, la tecnología hacía posible que cerca de 200 personas la siguieran en directo desde distintas partes del mundo. En Pamplona, por el cambio horario, el acontecimiento motivó madrugones en varias casas, desayunos especiales y un sinfín de mensajes para arropar a la novia, “una PTV” que “en la vida” imaginó que se casaría en ese país y lejos de toda su familia.

“Ha sido una celebración pequeña, familiar y cómoda. Creo que no llegábamos ni al aforo permitido de 50 personas, cuando en Kerala las bodas más pequeñas suelen rondar los 900 invitados”, describe. La alegría, la ilusión y la pena se dieron la mano durante todo el día, aunque el sabor de boca que le ha dejado ha sido bueno. “A mí me ha ayudado muchísimo notar que estaba acompañada desde Pamplona. La familia y las amigas estaban ahí, mandándome whatsapp, nos hicieron un vídeo precioso también. La tecnología ha permitido que un día importante haya sido especial, pese a todo”, apunta.

La pareja ya está de vuelta a Hyderabad, (estado de Telangana), una ciudad muy tecnológica donde ambos trabajan como profesores en un colegio internacional “pequeñito”. Ella, de español; él, de Educación Física. “De momento, todas las clases siguen siendo on line”, explica la pamplonesa. La pandemia les ha dejado también sin viaje de novios, aunque ella hace balance y asegura que el virus no solo les ha robado cosas, sino que también les ha hecho vivir cosas inimaginables en otras circunstancias. “Quién me iba a decir a mí que mi boda iba a salir en el periódico”, ríe. “Aunque al principio me quisiera morir de vergüenza, eso ha hecho que mucha gente haya llamado a mis padres y a mi abuela, y les ha hecho mucha ilusión. Si además a alguien le ha servido para entretenerse un poco en estos tiempos que vivimos, pues ya ha valido la pena la vergüenza”, sopesa.

Carla lleva cuatro años y medio en la India, y parece que la estancia está próxima a finalizar. No regresará sola a España, sino con su marido, que todavía no conoce el país. “Él es muy echado para adelante y muy aventurero, así que para él es otra aventura que está a punto de comenzar. Todo dependerá de la Covid, a ver qué nos deja hacer”. El destino concreto también es una incógnita. “Cuanto más cerca de Pamplona, mejor”, confiesa su arraigo.Cerca

De la India se vuelve con la sensación de haber vivido en un país inmenso y de contrastes enormes, muchas veces enturbiados por los prejuicios y los estereotipos. “Es un sitio al que hay que venir con la mente abierta”. Hay un dicho hindi que invita a “tratar al invitado como a un Dios”, y cree que algo de eso hay. “Si sabes mirar más allá, es un país que acoge mucho a la gente que llega de fuera”, concluye.