¿Cómo justificar los movimientos?

Actualizada 21/10/2020 a las 06:00

Desde este jueves 22 a las doce de la noche, Navarra queda confinada perimetralmente y, tanto las entradas al territorio foral como las salidas del mismo, limitadas únicamente a motivos de causa mayor: desplazamientos por motivos de trabajo, estudios universitarios, cuidado de familiares y razones médicas son los fundamentales.

Esta restricción de movimientos requerirá la colaboración con comunidades limítrofes, según explicó ayer el vicepresidente primero y consejero de Interior del Ejecutivo navarro, Javier Remírez. No abundó en detalles. “¿Se han puesto en contacto con el Gobierno vasco y con la Ertzaintza?”, se le preguntó ayer por la mañana a Remírez. “Estamos en ello. En las distintas fases del estado de alarma y la desescalada ya ha habido un precedente de colaboración entre las comunidades autónomas y, por lo tanto, el diálogo está abierto tanto con la Delegación del Gobierno y el Ministerio de Interior como, si procede, con el Gobierno vasco y su policía. La relación con el Gobierno vasco es fluida y permamente y lo haremos sin problema”, respondió el consejero, quien por otro lado no ofreció cifras al ser cuestionado por cuántos efectivos policiales trabajarán en hacer real el cierre perimetral de Navarra. “El control de las medidas sanitarias ha sido una prioridad para Policía Foral y el resto de las fuerzas policiales. Se destinarán los recursos suficientes y necesarios, sin descuidar otro tipo de actuaciones que están en la calle y son necesarias para la seguridad pública”, se limitó a indicar el titular de Interior. El lunes, la presidenta María Chivite alegaba que “durante el estado de alarma tampoco se podía salir de la comunidad y no había un policía en cada una de las salidas”. “Apelamos a la responsabilidad individual y habrá vigilancia para el cumplimiento estruicto de las medidas”, aclaró.

Localidades como Peralta, Falces, Funes, San Adrián, Carcastillo o Cadreita han vivido sus propios confinamientos perimetrales en las últimas semanas y sus accesos y salidas estuvieron supervisados por policías. De cara al que empezará mañana para toda Navarra, desde Interior explicaron ayer las distintas formas de justificar la movilidad, dependiendo de cada una de las causas. Las principales son las siguientes:

1. El DNI o el certificado de empadronamiento. Para justificar domicilio o residencia en una localidad concreta.



2. Citación médica. En el caso de tener que asistir a centros de salud ubicados en Navarra o en alguna comunidad limítrofe.



3. Certificados sociales o médicos. En el caso de tener que desplazarse para cuidar de personas mayores.



4. Certificados de las empresas. Para movimientos por el ejercicio de labores profesionales, son las propias empresas las que deben acreditar, mediante certificados, que un trabajador ha de acudir a su puesto. Estos certificados deberán emitirse tanto por las empresas navarras cuyos trabajadores residan fuera como por empresas de otras comunidades cuyos trabajadores viven en Navarra.



5. Oposiciones u otras convocatorias. Respecto a algunas situaciones masivas pero muy concretas como puede ser, por ejemplo, la celebración de oposiciones o pruebas selectivas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, se remite a los distintos cuerpos policiales encargados del control de entradas las listas definitivas de admitidos a las pruebas para que se les permita la movilidad en el caso de que los aspirantes hayan olvidado imprimir el documento acreditativo.