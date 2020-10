Bildu ve incompatible que Chivite pacte los presupuestos con ellos y con NA+

Actualizada 19/10/2020 a las 13:11

El portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz, ha llamado a todos los grupos parlamentarios a buscar el mayor consenso con el fin de aprobar los Presupuestos Generales de Navarra para 2021, pero Navarra Suma y EH Bildu no ven factibles unas cuentas que sean apoyadas al mismo tiempo por ambos.

En concreto Navarra Suma ha reiterado su postura de facilitar con su abstención la aprobación de los Presupuestos, siempre que el Gobierno no los pacte con EH Bildu. Por su parte, la formación abertzale ha señalado que "difícilmente puede ser compatible alcanzar un acuerdo con Navarra Suma y con EH Bildu al mismo tiempo, porque las prioridades que vamos a poner unos y otros son diferentes, es de sentido común".

Al finalizar la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, el parlamentario de Navarra Suma José Suárez ha recordado que su grupo ha ofrecido la abstención para que la jefa del Ejecutivo, María Chivite, "haga los Presupuestos que ella quiera, es una confianza rotunda en el PSN, confiamos en que el PSN sea capaz de plantear unos Presupuestos en los que se afronte la realidad de la dificultad económica". "Son ellos los que tiene que decidir si aceptan ese ofrecimiento", ha insistido.

Por su parte, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha señalado que "Navarra Suma quizá ha intentado trasladar un debate presupuestario a un debate identitario, pero estamos hablando de acuerdos para fortalecer los servicios públicos, para la reactivación económica, para infraestructuras". "Todos los partidos políticos deben ser escuchados y no creo que los vetos cruzados, sin saber las propuestas que se realizan, sea lo que necesita esta comunidad", ha indicado.

Alzórriz ha afirmado que "la realidad es que cuando han tenido que ponerse de acuerdo Navarra Suma y EH Bildu no han dudado, ahí tenemos el acuerdo que tuvieron para la ley de los 25 millones a los ayuntamientos, el acuerdo que tuvieron para los 30 millones para los autónomos y el acuerdo para modificar la ley educativa". "Decimos que para el Presupuesto se utilicen las mismas técnicas, lo que es bueno para la ciudadanía, que no lo separen cuestiones identitarias que para nada están en cuestión en la negociación presupuestaria", ha indicado.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha animado a "trabajar con ambición" para tratar de conseguir la unanimidad en la aprobación de los Presupuestos, aunque ha reconocido que la "lógica política" apunta a que eso no será posible. Barkos ha señalado que la abstención "sin más" de Navarra Suma no se traduciría en "estabilidad" y ha afirmado que "no deben existir cheques en blanco, sino la capacidad de trabajar conjuntamente".

La parlamentaria de Geroa Bai ha señalado que se han producido ya contactos entre grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno para buscar los acuerdos necesarios y conseguir unos Presupuestos que "den al Gobierno la mayor estabilidad posible". "La existencia de unas cuentas públicas para 2021 serán la mejora garantía de que podamos gestionar de manera más sólida los proyectos que llevaremos a Europa -para el acceso a fondos de recuperación frente al Covid-", ha afirmado.

Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha afirmado que, tras la primera reunión que mantuvo la semana pasada su grupo con el Gobierno, previsiblemente se celebrará otro encuentro esta semana, aunque todavía no tiene fecha. "No tengo duda de la disposición de mi grupo y del Gobierno para seguir hablando, en base a contenidos, que es como se deben alcanzar acuerdos", ha dicho.

Además, ha considerado que Navarra Suma "se equivoca con un discurso absolutamente agotado, caduco y que la ciudadanía navarra no entiende". "Navarra Suma en ningún caso va a condicionar ningún proceso de negociación ni la posibilidad de alcanzar acuerdos", ha dicho.

Asimismo, Bakartxo Ruiz ha afirmado que "el estilo de hacer política de Navarra Suma y EH Bildu es absolutamente diferente, nadie nos habrá escuchado hace vetos en las condiciones que está planteando Navarra Suma". No obstante, ha reconocido que "difícilmente puede ser compatible alcanzar un acuerdo con Navarra Suma y con EH Bildu al mismo tiempo, porque las prioridades que vamos a poner unos y otros son diferentes, es de sentido común".

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha criticado la "oferta envenenada de Navarra Suma al Gobierno, intercambiando los Presupuestos a cambio de romper la mayoría de la investidura".

"Continúa con la política de vetos que hemos visto en el Congreso, donde ofrece su mano tendida a Pedro Sánchez para renovar el poder judicial a cambio de que Podemos no participe en la renovación", ha dicho, para plantear que "o Navarra Suma se suma al carro de la propuesta o, si insiste en vetar, los únicos autovetados serán ellos".

CRUCE DE DECLARACIONES ENTRE PSN E IZQUIERDA-EZKERRA

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha explicado que previsiblemente se reunirá esta semana con la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, para abordar la negociación de los Presupuestos.

De Simón se ha referido también a un cruce de declaraciones que protagonizaron ella y el socialista Alzórriz en el pleno del Parlamento el pasado jueves durante el debate de una moción para retirar la Medalla de Navarra al Rey Emérito Juan Carlos I. Al respecto, la portavoz de I-E ha considerado que "Alzórriz hizo una intervención muy salida de tono, en un tono muy personal". "Hay una discrepancia clara entre el Partido Socialista e Izquierda-Ezkerra en lo que tiene que ver con monarquía y república, el Partido Socialista sigue apoyando la monarquía y el régimen monárquico y el que tiene que dar explicaciones es el PSN", ha indicado.

En ese sentido, ha asegurado que "nosotros no hemos roto nada con nadie, nuestra participación y nuestros compromiso con el acuerdo programático siguen vigentes". "Seguimos apoyando el acuerdo programático, que es totalmente insuficiente pero que es necesario para combatir a las derechas de esta comunidad", ha asegurado.

Alzórriz ha señalado que el PSN no tiene "ningún problema con I-E, el acuerdo de legislatura está vigente para ellos y nosotros entendemos que ese acuerdo fue parcialmente trasladado ya a los anteriores Presupuestos, que no apoyaron". "Entendemos que el acuerdo de legislatura también será nuclear dentro de la presentación de este proyecto de Presupuestos y estamos convencidos de que I-E lo apoyará, porque ellos y nosotros somos los primeros interesados en el fortalecimiento de los servicios públicos", ha asegurado.

