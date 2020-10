Actualizada 17/10/2020 a las 06:00

Como el protagonista de su cuento, Ana y Claudia también han soñado. En este caso, no con ser unas superheroínas que volaban y salvaban un planeta. Sino con publicar su primer libro. Y, aunque los sueños sueños son, a veces, se convierten en realidad. Como ahora. Así que las dos posan pletóricas con su libro entre las manos, ‘De mayor quiero ser...’. En él narran el sueño de un niño con una discapacidad visual que, gracias a su tesón, alcanza su meta. Claudia Buldáin Narvaez y Ana Salsamendi Jiménez, ambas pamplonesas y de 21 años, curan ahora 4º de Pedagogía y Magisterio de Primaria en la Universidad de Navarra. Y lo que comenzó siendo un trabajo para la asignatura de Literatura infantil ya está en los escaparates de las librerías, gracias a la editorial Punto Didot. El 80% de los beneficios de la venta de cada libro (12 euros) se destinarán a un fin solidario: a la Fundación ‘Iddeas’, que trabaja por la inclusión en Navarra. Es lo que han logrado el texto de Claudia y las ilustraciones de Ana. Un sueño compartido al alimón.

‘TODOS SON NIÑOS’

Las autoras, ambas exalumnas del colegio San Ignacio (Jesuitas) de Pamplona, coinciden en que todos los niños tienen derecho a soñar. “A pesar de sus rasgos físicos, su discapacidad... Nunca hay que tratar a nadie como una persona inferior. En el caso de la infancia, hay que hacer ver a los menores que todos son niños, tengan o no una discapacidad física, visual, psíquica...”, insiste Ana Salsamendi, que sigue ahora sus prácticas del grado en el centro de educación especial El Molino. “Soy una loca de la pedagogía y me encanta la educación especial. En un futuro quiero dedicarme a esta disciplina porque ¡es increíble lo que estoy aprendiendo con estas personas!”, apunta refiriéndose a los alumnos con autismo y Síndrome de Down de El Molino, a los que acompaña en sus prácticas. Una realidad que para ella no resulta novedosa porque es voluntaria de ANFAS desde hace tres años.

Algo similar explica su compañera y amiga Claudia Buldáin sobre los sueños y la discapacidad. “No hay que ver solamente lo que las personas, niños o adultos, no pueden hacer. No hay que etiquetarlos solo con su discapacidad. Sino ver a la persona en su conjunto”, recalca esta joven, que ahora hace sus prácticas como maestra de Primaria en su antiguo colegio, San Ignacio (Jesuitas), de Pamplona. Ni en su caso ni en el de Ana han convivido nunca con personas con alguna discapacidad pero tuvieron claro que querían sensibilizar a los escolares y a sus familias. El libro, apunta, lo pueden leer niños de los primeros cursos de Primaria (6-9 años). “Para esas edades viene muy bien porque es cortito y con muchos dibujos. Y, en un día o dos, lo leen”.

Ella, confiesa, siempre ha sido una amante de la escritura y ya había escrito algunos relatos (entre ellos, uno para su primo Eric cuando nació). Y encontró en su compañera Ana, la horma de su zapato porque no dudó en ilustrar su historia. “En mi casa siempre ha habido afición por la pintura. Mi abuelo pintaba. Mi madre pinta y a mí también me gusta”, revela Ana. Aunque, en su caso, fue la muerte de su abuelo, la pasada primavera, la que le animó a sacar las pinturas. “Vivía con nosotros y su muerte fue muy repentina. Dibujar me ayudaba a relajarme y desconectar. Buscaba imágenes en Internet y creaba mis propios personajes”. Como el de la portada, el niño Diego, que dibujó justo el día en que murió su abuelo. “Necesitaba poner esa imagen ahí, en la portada”. Igual que todos necesitamos soñar y creer en los sueños. Porque, a veces, se hacen realidad.

El 80% de los beneficios, para la fundación ‘Iddeas’

“No queríamos publicar nuestro libro y ganar dinero con él. Por lo que buscamos un fin solidario”. Así explica la pamplonesa Ana Salsamendi Jiménez el objetivo de su recaudación y por qué el 80% del precio de cada libro ‘De mayor quiero ser...’ (12 euros, editorial Punto Didot) se destina a la Fundación ‘Iddeas’, de Navarra. Una entidad sin ánimo de lucro, en la que trabajan personas con y sin discapacidad, y que busca la innovación y la inclusión (las dos ‘d’ derivan de ‘diseño’ y ‘discapacidad’). “Ya hemos vendido 250 libros y ¡nos están pidiendo más! ¡No nos lo creemos y estamos muy contentas!”, añade su compañera Claudia Buldáin Narváez. El ejemplar se compra en la web ‘El jardín de los curiosos’ y en algunas librería de Pamplona (Walden, Ínsula, Arcos, Santos Ochoa...).