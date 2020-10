La Asociación de Hostelería ve "desastrosas y poco útiles" las nuevas medidas restrictivas en Navarra

Actualizada 13/10/2020 a las 14:09

Nacho Calvo, secretario general de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra, ha calificado de "desastrosas y poco útiles" las nuevas medidas restrictivas aprobadas por el Gobierno de Navarra en el sector de la hostelería para frenar la propagación del Covid-19, que obligan a adelantar el cierre de los locales a las 10 de la noche y limitan el aforo permitido.

Calvo ha subrayado que los hosteleros navarros están "muy tocados" desde que comenzó la pandemia y que ahora lo que se va a hacer es "hundir más" el sector.

"Sinceramente, cerrar a las 10 el sector de la Hostelería significa que cenas no se dan, que en los restaurantes es la mitad del negocio, y que en bares no se puedan dar pinchos. Prácticamente es el hundimiento del sector", ha continuado.

Además, ha cuestionado el plazo de 15 días que la administración navarra se ha autoimpuesto para bajar la curva de la pandemia. "Si además fueran útiles, y sólo duraran 15 días, podríamos hacer el esfuerzo todos, pagándolo entre todos, evidentemente, porque todos aquí tenemos que aportar. Pero es que no va a ser así, los 15 días van a ser un plazo que no se va a conseguir, porque ya llevamos (un tiempo) con las barras cerradas, con aforos limitados, y no se ha bajado la curva, sino que ha aumentado", ha añadido.

Para Calvo, los contagios "no se producen en la hostelería", sino en otros ámbitos, como asegura que dice la orden foral dictada para ampliar las medidas restrictivas, que habla de todo tipo de ámbitos, "y no se refiere a la hostelería, sino a ámbitos familiares, ámbitos sociales, donde nos descuidamos y cambiamos".

En su opinión, "lo peor de todo son los botellones", por lo que cree que el hecho de que "cerremos nosotros a las 12 (de la noche), o ahora a las 10, y que la gente continúe de botellón a la 1 o 2 de la mañana es incompresible".

Calvo cree que el sector de los hosteleros está siendo el 'paganini' desde el principio de la pandemia, y ha criticado que al final todo sean "cortinas de humo con medidas ineficaces".

"Me explico, ¿se está haciendo un buen rastreo?, ¿son eficaces los rastreadores?, cuando nosotros hemos llamado desde el sector de la hostelería no se ha demostrado que se ha hecho un buen trabajo. La Atención Primaria, que puede ser la que posibilite que no se contamine más gente, tampoco está funcionando en condiciones. Las medidas que está poniendo el gobierno tampoco están siendo eficaces, y sin embargo están haciendo delimitar la hostelería pareciendo que están haciendo algo, pero realmente no se consigue nada. Los datos no le dan la razón", ha asegurado.

Los hosteleros, ha añadido, no descartan cualquier tipo de movilización tras la reunión que van a mantener este mismo martes con la administración para tratar el tema de ayudas.

En Navarra, ha especificado, el sector de la hostelería contabiliza unos 18.000 trabajadores, de los que 4.000 son autónomos. Es decir, entre el 7 y el 8 por ciento de la población activa de la comunidad foral.

