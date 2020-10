Actualizada 09/10/2020 a las 07:49

Las mascarillas llevan acaparando titulares desde que la pandemia empezó a dar sus primeros pasos en España. Primero, porque no había. Después, por el debate sobre su uso. Y entre medias y ante la urgencia del momento por la necesidad de popularizar su uso en la calle, las administraciones optaron por relajar las exigencias de control y calidad habituales para avalar una nueva categoría de mascarillas, las denominadas higiénicas, que ha permitido todo este tiempo distribuir e importar legalmente protectores pese a no tener certeza de su eficacia. Pueden encontrarse en grandes superficies, tiendas de moda, bazares chinos, farmacias... Con precios que, en promedio, rondan los 0,60€ unidad, si son desechables, y los 9€, sin son reutilizables (de tela). Pero, ¿me protegen? Pues depende.

Aunque las mascarillas higiénicas son las que el propio Gobierno recomienda para las “personas sanas”, bajo el paraguas de las higiénicas hay protectores homologados por estándares europeos (el UNE 0064 para las desechables y el UNE 0065 para las reutilizables). Pero, también, mascarillas “con otras especificaciones” cuya venta es legal pero que pueden no cumplir esos estándares porque pese a haberse sometido a ensayos no llegan a cumplir el estándar de calidad UNE o, simplemente, han hecho ensayos en base a otras normas. Hay un tercer grupo de higiénicos “sin especificaciones” y también legales pese a no haberse sometido a ensayos ni verificaciones. Y de ahí que para saber si la mascarilla que llevamos cumple con todas las garantías para protegernos frente al coronavirus, no nos queda más remedio que mirar el etiquetado y las especificaciones técnicas que lo acompañan.

En todo caso, ahora que el problema de abastecimiento ha quedado atrás al dispararse la producción no sólo en China sino en casi todos los países, también en España, los farmacéuticos abogan por ordenar el tráfico de mascarillas higiénicas que es donde existe cierto vacío legal para acotar su campo. “La población tiene que saber qué puede usar, qué debe usar y dónde”, remarca Maite Galipienzo, presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra. “No se debería vender en España ninguna mascarilla que no sea conforme a la homologación europea”, completa Íñigo Aguirrezabal Uribesalgo, director gerente de la Cooperativa Farmacéutica de Navarra (Nafarco).

El debate está en la calle y al hilo del veto que algunos centros sanitarios de la comunidad han empezado a imponer a las mascarillas de tela todo indica que seguirá ganando en intensidad en los próximos días. Un veto que los farmacéuticos consultados ven “lógico” ante la imposibilidad de verificar visualmente si se trata de mascarillas homologadas. “Está la libertad de uso pero también el derecho a proteger los espacios públicos”, defiende el gerente de Nafarco. Pero, ¿acaso se puede distinguir una mascarilla higiénica desechable de un quirúrgica? La respuesta es que no. Ni siquiera los profesionales son capaces de hacerlo. No obstante, la diferencia con las reutilizables (las de tela) radica en que en ese caso es mucho más difícil que se puedan haber comercializado con un porcentaje de filtrado inferior al 95% que es el que ofrece una garantía mínima de protección.

QUÉ Y DÓNDE COMPRAR

En las farmacias lo que recomiendan es que si se opto por las higiénicas “se adquieran las que están homologadas” o, al menos, en establecimientos que nos inspiren confianza. En la de Beatriz Berraondo López consideran que “la norma está clara y que es responsabilidad de cada uno comprar las que cumplen la normativa” y seguir las indicadores sobre su uso. Además de con las higiénicas, podemos protegernos con mascarillas quirúrgicas, las que estábamos acostumbrados a ver en ambientes clínicos y con un precio muy similar a la higiénicas desechables. Se comercializan fundamentalmente en las farmacias, aunque también hay grandes superficies que las venden.

En este caso, el marcado CE aseguraría que el producto cumple con la legislación y la referencia a la norma UNE EN 14683 el cumplimiento de un estándar de calidad. La tercera opción son las mascarillas autofiltrantes cuya finalidad es filtrar el aire inhalado para evitar la entrada de partículas contaminantes en nuestro organismo. Este tipo de mascarillas entran dentro de la categoría de Equipos de Protección Individual y se recomiendan para los profesionales y población vulnerable aunque también resultan adecuadas en espacios cerrados y concurridos. Existen tres tipos en función del grado de protección, pero las que se han popularizado y las que se pueden adquirir en farmacias son las FFP2 que al principio de la pandemia llegaron a rondar los 9€ por unidad y hoy se pueden adquirir por menos de tres. La más conocida es la KN95, de normativa china, y que se podrá seguir vendiendo hasta fin de año. Su homóloga con marcado CE seguido de cuatro números ya está a la venta y la referencia a la norma es la UNE EN-149.