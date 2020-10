UPN pide en el Senado la dimisión de Pablo Iglesias

Actualizada 08/10/2020 a las 17:40

El senador de UPN, Alberto Catalán, ha pedido la dimisión del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, después de que el juez del 'caso Dina' haya pedido al Tribunal Supremo que le investigue por tres delitos.

Catalán, que ha intervenido en una comparecencia de Pablo Iglesias en el Senado, se ha preguntado "qué hubiese dicho y exigido Iglesias si los presuntos delitos los hubiese cometido un vicepresidente perteneciente a otro partido político". "Ustedes tienen dos varas de medir. Una para ustedes y otra para los demás. Ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Presunción de inocencia, si. Pero para todos", ha afirmado.

Tras ello, el senador le ha preguntado "por qué no renuncia a su aforamiento para hacer frente al auto judicial como un ciudadano normal, por qué no renuncia a ese privilegio". "Dimita y haga frente a sus responsabilidades como un ciudadano de a pie. Es voluntad suya y, entonces, sí que daría ejemplo. Éticamente, con este auto, ha perdido toda credibilidad", ha afirmado.

Por otro lado, Catalán ha considerado que existe "una complicidad del presidente del Gobierno inaudita, a la vez, que estratégica". "Ahora lo ampara para tenerlo más dócil y sumiso. Están tragando con decisiones del Gobierno que antes rechazaban y criticaban", ha asegurado.

El senador regionalista ha afirmado que "se presentaron ante la sociedad con un discurso de regeneración y la realidad ha sido muy diferente, no han sido como la 'casta política' que venían a combatir, han sido peores, no han dado ejemplo de nada, bueno, de algo sí, de cainismo, de han devorado entre ustedes".

Catalán ha advertido a Iglesias de que "si el Supremo lo imputa, deberá dimitir o ser cesado, entonces no sería ya voluntario, seria ya obligatorio". "Las resoluciones judiciales nosotros las acatamos y respetamos. No como ustedes que cuando fallan en su contra o no les gustan no solo las desprecian sino que atacan también a los jueces", ha asegurado.