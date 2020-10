La ONG Olvidados agradece la ayuda de los navarros a los refugiados del campo de Moria

Actualizada 08/10/2020 a las 08:35

"Hemos trabajado en muchos sitios del mundo y nunca hemos visto una cosa igual. Nos hemos vuelto impresionados con Navarra, tanto que nos gustaría contar un equipo fijo allí”. Así empieza Olga San Martín el relato de cómo un llamamiento a través de la radio se transformó en pocas horas en una avalancha de ropa de abrigo con destino a las 13.000 personas refugiadas que antes vivían en Moria, el campo de la isla griega de Lesbos que fue destruido por un incendio hace un mes.

San Martín es la vicepresidenta de Olvidados, una ONG madrileña fundada en 2010. La entidad desarrolla distintos proyectos en Madrid, como el reparto de alimentos a familias en exclusión o la concesión de becas comedor a menores en dificultades, a los que también presta apoyo psicológico y les inicia en el mundo de las artes, entre otros. Por otra parte, también realiza envíos de artículos de primera necesidad a las personas refugiadas en Siria, Turquía o Grecia, terreno este último en el que estuvieron presentes durante más de un año. “Moria era un campo terrible, superpoblado y con unas condiciones lamentables”, denuncia. Después del incendio, parte de los refugiados han sido realojados en otro asentamiento cerrado a unos pocos kilómetros, donde tampoco tienen agua corriente y en el que duermen sobre la tierra.

UN ENVÍO EXTRA

Precisamente para ellos irá dirigido el trailer que la ONG tiene previsto mandar el 17 de octubre desde Madrid con alimentos de primera necesidad y ropa. En el marco de esta campaña, uno de sus colaboradores pidió desde una emisora radiofónica en Vitoria la implicación de la sociedad a través de la donación de ropa de abrigo y mantas. Y en apenas dos días, la respuesta en País Vasco y Navarra les estaba desbordando. “Ha sido increíble”, sostiene San Martín.

Seis integrantes de Olvidados vinieron desde Madrid al norte para ver qué hacían con los kilos y kilos de ropa que les estaban donando, y que no sabían cómo gestionar. “Nosotros no tenemos infraestructura en esta zona”. Y aquí es donde entró en juego José María Puig y la entidad que coordina, Ayuda Contenedores, ubicada en Echavacoiz. Allí se centralizó la acción, de modo que se siguieron recibiendo donaciones, se clasificó después “hasta el último calcetín” y, finalmente, se envió un trailer destino Moria con 6 toneladas de la mejor ropa de abrigo” y otras 21 de alimentos, para aprovechar el envío. “Hemos recibido miles y miles de bolsas de ropa. La que no estaba en buen estado o no era apropiada para las condiciones climatológicas, se ha hecho llegar a otras ONG o a Traperos de Emaús. De las 35 toneladas que hemos recibido, se van a aprovechar todas”, sostiene San Martín.

Asegura la vicepresidenta de Olvidados que han vuelto a Madrid asombrados por la colaboración que han recibido y por “lo fácil que has sido movilizar a muchas personas” . “Sin Ayuda Contenedores, esto no hubiera sido posible. No sólo nos han dejado las instalaciones, sino que también han puesto voluntarios para clasificarlo todo, personas jubiladas que acudieron un sábado a las 8 de la mañana. ¡Hasta nos han cedido el material de embalaje!”, enfatiza San Martín. “También nos han ayudado los bomberos de Help Navarra, Zaporeak y AHNA (Asociación Humanitaria Navarra en Acción). Me parece increíble cómo gente de otras entidades se ha volcado con nosotros y creo que es justicia reconocerlo públicamente”, insiste.

Ahora, lo que Olvidados necesita son “fondos económicos”. “Este envío imprevisto nos ha descuadrado del todo, y el del 17 de octubre se mantiene. Necesitamos dinero para enviar, sobre todo, alimentos. Es inhumano las condiciones en las que están estas personas, muchas mujeres embarazadas y niños y niñas”, recuerda.