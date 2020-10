Condenan a una comunidad por negar un cambio de oficina a vivienda

Actualizada 08/10/2020 a las 07:20

Un juzgado ha dado la razón a una propietaria que quería cambiar el uso de una oficina a vivienda, pero que se topó con la oposición de la comunidad de propietarios. La sentencia el Juzgado de Primera Instancia nº 1 considera que el acuerdo de la junta de septiembre de 2019 fue “un abuso de derecho”, por lo que lo declara nulo y condena a la comunidad a pagar las costas.

Dicho acuerdo no autorizaba a la vecina a sacar tubos de ventilación por la fachada trasera ni a realizar la acometida de agua. La mujer recurrió al entender que otras viviendas tenían salidas de humo a la fachada sin contar con autorización expresa de la comunidad y que incluso había oficinas de entreplanta que estaban siendo usadas como vivienda, causando problemas de olores por no contar con elementos de ventilación: La junta de propietarios reconoció en el juicio que la modificación de uso del local no estaba limitada ni prohibida por los estatutos , pero resaltaba que la oposición al cambio de oficina a vivienda fue un acuerdo adoptado por casi todos los vecinos, dado que solo votó a favor la interesada y otro votó en blanco.

La magistrada resalta precisamente que el cambio de uso no estaba limitado por lo estatutos y que la demandante, defendida por ADM Abogados, había obtenido la correspondiente licencia administrativa. Considera “un abuso de derecho” la decisión y remarca que las afecciones solicitadas por la vecina eran “imprescindibles” para lograr la habitabilidad, y que en este caso las obras “no suponen un perjuicio para la comunidad, que no ve afectada la funcionalidad ni uso del edificio, ni le causa otros perjuicios que los meramente transitorios derivados de las obras”.