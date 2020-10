Los pamploneses Silvia Troyas, de 41 años; y su marido Sergio Burgos, de 44, con su hijo Oihan. El pequeño, de 3 años, tiene Síndrome de Down.

Actualizada 07/10/2020 a las 06:00

Palabras como regalo. Vocablos como un obsequio para fomentar la lectura y jugar con el lenguaje. Es lo que recibieron seis niños con Síndrome de Down durante el confinamiento y el comienzo de la desescalada. Y sin salir de sus casas. Se las ofrecieron otros tantos voluntarios de ‘la Caixa’ en Navarra, que impulsaron estas acciones. La actividad se desarrolló por Internet, a través de las plataformas Zoom o Skype. Se trata de una actividad impulsada por el Programa de Voluntariado de CaixaBank en colaboración con la Asociación Down Navarra. En la Comunidad foral nacen cada año unos cinco menores con este trastorno genético (uno entre cada mil nacidos). Y más de 160 familias están asociadas a la entidad.

Como la de los pamploneses Silvia Troyas, de 41 años; y su marido, Sergio Burgos, de 44; padres del pequeño Oihan, de 3 y que es su único hijo. Durante más de tres meses, de abril a julio, participaron en esta actividad. “Como el niño es muy pequeño, era yo la que recibía las palabra. Una por semana. Y debía crear frases sencillas para enseñárselas a Oihan”, cuenta Silvia Troyas, que es cuidadora de niños con discapacidad en el colegio público de Buztintxuri.

CONFINAMIENTO TRANQUILO

Así que, su vida discurre ‘de cole en cole’. Entre su lugar de trabajo y la escuela de su hijo, el CP Mendigoiti (euskera) de Mendillorri. Oihan acaban de empezar allí este mes 1º de Educación Infantil. “Ya está terminando la adaptación y le ha ido muy bien. ¡No ha llorado ni un solo día!”, se enorgullece su madre. Durante los meses de confinamiento, continúa la explicación, el niño estuvo “muy tranquilo”. “Para él era seguir la misma rutina a la que estaba acostumbrado. Aunque, al final, ya se notaba que quería salir a la calle. Se acercaba a la puerta y tocaba la llave mirándonos...”, se ríe al recordarlo.

Respecto de la iniciativa, Silvia aplaude su interés. “Nos gustó mucho. Era una manera de pensar y entretenerse en aquellos días”. Y recuerda que, entre las palabras que le ‘regalaron’ (sol, luna, noche, día...) intentaba crear frases e historias para Oihan, al que le lee cuentos con frecuencia. “A ver cómo va este curso tan raro. Seguramente nos confinarán en algún momento”, concede.

Según el programa de voluntarios de CaixaBank esta actividad perseguía que los pequeños avanzaran en su comprensión lectora. Con esas palabras, que les ofrecían como un regalo.

El arcoíris y una bicicleta

El arcoíris, presente desde marzo en las ventanas de casas con niños, fue una de las primeras palabras que escogió Sara Portalés Chueca, de 51 años, para participar en el programa de voluntariado. “Buscaba palabras sencillas y que les gustaran a los niños”, cuenta. Vecina de Buñuel y empleada en CaixaBank en Tudela, es voluntaria desde hace algunos años, prestando apoyo escolar a niños con dificultades. “En el confinamiento disponía de más tiempo y me apunté a esta actividad. Un día, les puse la palabra bicicleta y algunos me mandaban fotos o dibujos de sus ‘bicis’. Me encantó”, se ríe. Aplaude el programa y apuesta por que continúe, “ya que muchos niños estarán confinados puntualmente”.