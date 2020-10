El sector de la música navarra pide cambios en la ley de Subvenciones

Actualizada 06/10/2020 a las 10:44

El sector de la música de Navarra ha instado a los partidos a modificar la ley de Subvenciones que desde hace 8 años regula su actividad y las ayudas que reciben de una manera que les "obstaculiza terriblemente", al priorizar en tiempo y forma a Hacienda y que les ha llevado a ser hoy en día "auténticos supervivientes".



Así lo han señalado en el Parlamento foral los representantes de EMAN (Escena y Música Asociada de Navarra), quienes han planteado las dificultades de un sector dependiente en buena parte de las subvenciones de las administraciones pero al que la ley que las rige coarta por concederlas a mitad de año, cuando la programación debería estar ya cerrada e iniciada.



Así, su actividad depende de muchas variables como el presupuesto de los organismos públicos, la convocatoria de ayudas, las fechas en las que se realiza o la adjudicación de subvención, y la dificultad se incrementa al comprobar cómo cada año han cambiado las bases de las convocatorias, ha lamentado el portavoz de EMAN, Íñigo Osés, quien ha sido claro al pedir una reforma de este marco regulador que permita una orientación plurianual de las ayudas que doten de continuidad y estabilidad a sus proyectos.



Tras presentar la presidenta de EMAN, Arantxa Garatea, la asociación creada hace varios meses como aglutinadora de estas entidades culturales sin ánimo de lucro que persiguen promover la innovación social y la excelencia en su actividad, Osés ha expuesto la situación actual del sector, que en 2012 vivió un cambio radical en su forma de funcionar con la entrada en vigor de la Ley de Subvenciones.



Ha advertido del "respeto" que las asociaciones culturales tienen con el dinero público y con su interés por su correcta gestión, pero ha lamentado que la prioridad de Hacienda marque los tiempos y perjudique de tal manera su quehacer, ya que de conseguir la subvención tan solo queda medio año para llevar a cabo el proyecto, algo que "no es natural ni eficiente", pues les deja medio año en blanco y el otro medio con numerosas actuaciones e ingente trabajo para prepararlas.



Por ello, ha pedido la "plurianualidad" de estas convocatorias, porque "necesitamos antelación para poder pensar, definir, plasmar y buscar financiación para un proyecto. Esto no se puede dar sin un marco jurídico que juegue a nuestro favor y no a favor de Hacienda. Somos los primeros en ser cuidadosos con el dinero de todos, nos sometemos a la ley y cumplimos, pero debemos cambiarlo porque el marco no juega a favor de lo que hacemos", ha incidido.



"Somos auténticos supervivientes" cuando "deberíamos ver nuestra actividad como un patrimonio en nuestra sociedad", el de la música en la que Navarra siempre ha sido referente, ha dicho Osés, quien ha expuesto con número las repercusión tan económica como social de su actividad y el "retorno" que supone dar al dinero recibido.



En el turno de los grupos, todos ellos se han mostrado de acuerdo en apostar por una revisión de la Ley que facilite las demandas de EMAN, de forma que Raquel Garbayo (Navarra Suma) ha reconocido que "aquí juega un papel importante la voluntad política", aunque cualquier cambio normativo "quedará en un brindis al sol si no lo dotamos de recursos".



También el socialista Carlos Mena ha reconocido la "incertidumbre y precariedad" que provoca la actual ley y ha hecho votos por su revisión, mientras que por Geroa Bai Ana Ansa ha lamentado que el marco existente "encorseta, paraliza y no deja hacer", al tiempo que ha considerado posible la plurianualidad de las ayudas porque ya se consiguió con el sector del deporte, ha dicho en consonancia también con el discurso del portavoz de Podemos, Mikel Buil.



Maiorga Ramírez (EH Bildu) ha sido contundente al apreciar que el sector "necesita estabilidad y superar la precariedad, y eso significa financiación", algo que será "una prioridad" para su formación en el próximo debate de los Presupuestos para 2021, ha dicho al tiempo que ha advertido sobre la Ley de Subvenciones que "probablemente sea mejorable, pero quizá el problema no sea tanto la ley sino la interpretación que se hace de ella".