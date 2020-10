PSN y Geroa Bai valoran el acuerdo sobre el objetivo del déficit en Navarra

Actualizada 05/10/2020 a las 13:32

PSN y Geroa Bai han coincidido este lunes 5 de octubre en valorar el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España para fijar en el 2,2 por ciento el objetivo de déficit del año 2021 para la Comunidad foral, mientras que Navarra Suma ha afirmado que el documento que analizará será el proyecto de Presupuestos Generales de Navarra para 2021.

En concreto, el parlamentario de Navarra Suma José Suárez ha explicado que se van conociendo medidas que "van conformando el marco en el que los Presupuestos se van a tener que desarrollar, pero son los Presupuestos el documento que tendremos que valorar". "Ya dijimos que con el nivel de endeudamiento Navarra no había sido tratada como se merece. Independientemente de que ese endeudamiento se utilice o no, Navarra tiene que ser tratada como las demás", ha dicho, para señalar en todo caso que "lo que tendremos que analizar serán los Presupuestos".

Por su parte, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha destacado que el acuerdo es "una gran noticia para Navarra, porque necesitamos noticias también positivas, para fijar un techo de gasto que no reduzca expectativas y que permita un horizonte en mejores condiciones".

Además, ha valorado "la buena relación y la fluidez de las reuniones bilaterales entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España, lo que nos va a permitir fortalecer y blindar nuestro sistema público de protección a las personas para que nadie quede atrás y reactivar la economía de la Comunidad con unos Presupuestos que van a ser fundamentales para que no haya recortes".

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha señalado que el acuerdo es "una noticia importante en una semana esencial para empezar a establecer las primeras herramientas, los vectores sobre los que vamos a trabajar la reactivación de la economía desde el ámbito del impulso del sector público".

No obstante, ha precisado que "no todo puede ser cargado a déficit y a deuda, no pude ser el único camino al que fiemos el futuro de nuestra comunidad".