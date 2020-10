Alfredo Martínez, gerente del CHN: "El sistema navarro podría controlar hasta 250-300 casos; estas dos semanas son críticas"

Actualizada 03/10/2020 a las 19:03

Alfredo Martínez llega con paso cansado a la entrevista. A sus jornadas maratonianas de reuniones y equipos de trabajo se ha sumado la noche toledana de terremotos en Pamplona. Lo que no quita para que su sonrisa se intuya una y otra vez tras su mascarilla. Aunque el título de director-gerente rotulado en la tarjeta de identificación roja prendida de su bata debe ser pesado en plena pandemia, este pamplonés de 54 años no pierde el optimismo de que el sistema sanitario navarro volverá a doblegar la curva. Pero lanza un mensaje. No lo pueden hacer solos; necesitan la complicidad de la sociedad para que la casilla de salida no vuelva a marzo, en la que todo era covid. El reto ahora, tras los aprendizajes y acopio de recursos, es que el virus conviva con el resto de la asistencia sin que ésta se resienta.



El 26 de febrero hablaba de que la estrategia de Navarra era intentar controlar la infección antes de que se expandiera. ¿Qué falló?

Entonces no lo conseguimos. En febrero no estábamos preparados para manejar la gravedad de la pandemia. Y nuestra capacidad de detección era infinitamente menor que la actual. En cuestión de 2 semanas un crecimiento exponencial nos privó de cualquier capacidad de control salvo la medida tomada del confinamiento total.



¿Sus esquemas mentales saltaron por los aires?

Sí, porque los datos que nos llegaban de China trasladados a nuestra realidad en Navarra no hablaban nunca de esa evolución. Nos sorprendió. La onda nos golpeó de forma brutal en dos semanas.



¿Y qué ha fallado ahora?

El confinamiento consiguió controlar la expansión del virus. La disminución de casos fue progresiva hasta junio. Tocamos suelo y volvimos a subir. Los primeros brotes, como el de Sumbilla, los contuvimos.Pero luego hubo otros que costó mucho más controlar.



Famoso almuerzo de San Fermín...

Ese almuerzo, que tuvo tantas ramificaciones, y que cuando aún lo estábamos atajando llegó la boda de Tudela y otros brotes en Estella y en otras localidades tras sus no fiestas. Los brotes se fueron extendiendo y solapando. Afectaban a jóvenes sanos y sin patología, sin incidencia en hospital, pero eso se ha trasladado a los brotes familiares. Somos de reunirnos y la extensión es más transversal y llega a mayores. Desde finales de agosto la repercusión en camas y UCI es muy visible. El retén que diseñamos valía para julio y agosto. Después no. Hemos empezado una escalada de recursos hospitalarios.



¿Las familias pierden el miedo?

Estos brotes son los que más han tensionado a la sociedad, por su número y por su transversalidad. No somos conscientes de que con este virus te reúnes diez y salen contagiados ocho. En los ámbitos de confianza de la familia y los amigos, entorno a la mesa y la bebida, nos hemos relajado. El otro día tuvimos un brote de un cumpleaños de un octogenario con sus amigos de confianza. Todos salieron contagiados. Si no mantenemos la distancia y la mascarilla el virus se aprovecha de nuestra confianza.



Estamos en la segunda ola, sí, pero ¿en qué momento?

Las famosas ondas suben y bajan, pero es que se van acumulando y estamos cercanos a una situación que nos ponga en compromiso. ¿Qué compromiso? Dos: que crezca tanto que comprometa al sistema sanitario o que crezca tanto que perdamos cualquier posibilidad de control. Y esto es lo que ocurrió la semana pasada e hizo saltar las alarmas y tomar medidas como Peralta, Falces o Funes.



El Director General de Salud dice que vienen momentos muy duros por delante. ¿Lo comparte?

Sí. El dispositivo que pensábamos desplegar en octubre lo tuvimos que hacer en agosto. Se ha adelantado 2 meses a lo que preveíamos.



¿Y hay músculo suficiente en el sistema sanitario navarro?

Sí lo hay. La capacidad del sistema sanitario navarro es muy alta. El sistema público es muy potente y la colaboración con el sistema privado nos hace aún más potentes. ¿Qué nos ha tensionado este verano? La priorización que habíamos dado a las vacaciones para que el personal pudiera descansar. Eso nos ha mantenido con un nivel de tensión alta. En función de la rapidez con que crecieran los contagios no sabíamos si íbamos a poder respetar el descanso.



¿Y se ha podido?

Se ha podido, pero tomando decisiones como la de prorrogar todas las contrataciones que pensábamos que no iban a ser necesarias en septiembre y lo han sido para mantener músculo suficiente.



¿De cuántos contratos hablamos?

En torno a 700 contrataciones en el Servicio Navarro de Salud. Contábamos con que serían necesarias para noviembre y diciembre.



A finales de abril decían que recuperar a la gente física y emocionalmente era fundamental. No da la sensación de que lo hayan hecho...

Aunque han podido tener vacaciones, al ser profesionales estaban muy al tanto de la situación epidemiológica. Han descansado pero no han desconectado. Han estado pendientes de si tenían que volver a primera línea, con un ojo en sus vacaciones y otro en sus jefes. Porque teníamos el miedo a principio de julio de que el crecimiento fuese tan rápido como el de marzo. Hemos pasado de un estrés agudo pero limitado en el tiempo a un estrés contenido pero continuo.



¿Algo positivo habrá ahora en la mente de los profesionales no?

Hemos visto que las medidas que estamos tomando como sociedad no han conseguido frenar al virus, pero sí ralentizarlo. Eso nos ha permitido como sistema sanitario adaptarnos de una forma más progresiva, no radical como en marzo. Estamos con un número de contagios al alza. Tenemos que aplanar la curva, pero si lo hacemos podremos convivir con el virus. Con un nivel de tensión continuo de meses, posiblemente, pero manteniendo actividad laboral, escolar y parte social. Si no, confinamiento.



En la 1ª ola la batalla crucial estuvo en las UCI. ¿Cómo están ahora?

La tensión al sistema sanitario no le está viniendo de sus capacidades teóricas, sino de utilizar esas capacidades para atender covid y no covid. Lo que aprendimos en la primera ola fue a reforzar las UCIs habituales. En Navarra tenemos dos en el CHN, en Tudela y en Estella. Hemos reforzado el espacio de camas en estas zonas. Y contamos con el refuerzo de las UCI de los hospitales privados: CUN y Clínica San Miguel. En global tenemos ahora activadas 75 camas UCIs, la mayor parte en el Complejo.



¿Hasta cuántas podrían ampliar?

El siguiente paso, el de ir al máximo de recursos, sería equipar camas de críticos fuera de la UCI. Ahora hemos abierto puestos de críticos en la endoscopias del Complejo. Hasta 16 puestos podrían habilitarse. Y podríamos habilitar más en Tudela y Estella. En sucesivas fases y en evolución de la pandemia, el plan es ir ampliando 5, 10, 15 camas. En el peor momento el máximo que llegamos a tener fue 96 pacientes simultánemente en las UCIs. Y aún tendríamos posibilidad de ampliar más. Pero si tuviéramos otros 96 pacientes sería que estamos de nuevo en marzo, y en ningún caso debemos contemplar ese escenario. Sería hacerlo a costa de medidas sociales y sanitarias que bajo ningún concepto se deberían repetir.



Ahora estamos al 18% de ocupación. ¿Les preocupa?

No, porque eso está hecho sobre la capacidad máxima que podríamos alcanzar. Pero para eso debes dedicar recursos y espacios. Si abres una sala de endoscopias como sala de críticos, dejas de hacer endoscopias. Por suerte, la colaboración de profesionales ha hecho que anestesistas y de digestivo hayan empezado a trabajar mañana y tarde en otra sala. Podemos mantener la actividad trabajando a doble turno. Es lo que estamos haciendo; aumentar la capacidad para no dejar de atender a lo no covid. Pero esa capacidad tiene un límite.



Hablamos de camas y monitores, pero detrás tiene que haber personas. ¿Las hay?

Si me preguntas cuántos espacios tengo, con respiradores, con camas, con bombas, con material... te diría un número que te sorprendería por lo inmenso. Pero los profesionales capaces de manejar esos equipos y atender a unos pacientes tan graves no se pueden comprar en ningún sitio ni fabricarlos. Por eso hemos hecho un esfuerzo por fidelizar a estos profesionales. Ese va a ser el determinante. Tenemos que trabajar con un colchón para que no nos lleve al límite, porque estas personas también enferman o se quedan confinadas. El reto como sistema es mantener la atención covid y no covid con igualdad de calidad.



¿Se está formando a sanitarios de otras especialidades (anestesistas, neumólogos, enfermeras) por si tuvieran que volver a las UCIs?

El retén covid que teníamos contratado en la primera ola permitió completar las vacaciones y ofrecerles 70 plazas para formarse en puestos críticos: UCIs y UCIs pediátricas. Ahora tenemos una bolsa de personas mayor.



¿Han pedido voluntarios?

En el área de Enfermería hemos recurrido a contratación y formación. El área médica la reforzamos con residentes que terminan y fidelizamos 40 contratos de otras especialidades para que vengan.



¿Cuántas plantas activadas para covid hay? ¿Ampliarán más?

En estos momentos tenemos abiertas tres plantas para ingreso covid convencional y podemos abrir una cuarta si fuera necesaria. Para ello hemos habilitado espacios que ahora no eran plantas de hospitalización. Pero repito, si tengo tres o cuatro plantas covid tengo que abrir tres o cuatro plantas para atender a esas camas que no son covid y estaban allí. Y tenemos camas derivadas ya en San Juan de Dios, San Miguel y la Clínica Universidad de Navarra. Recursos tenemos, pero el reto es mantener la actividad covid y no covid.



¿Y las camas? Ahora hay 140 ingresados en planta.

En toda Navarra tenemos ya entre 240 y 265 camas con capacidad de utilizarlas para covid. Por eso eran tan críticas estas dos semanas. Si no éramos capaces de doblegarla la curva íbamos a tener que abrir más. Estamos siendo muy cuidados en activar recursos para no tener cosas paradas. En lo peor llegamos a tener 700 camas operativas. El margen es largo, pero pasa como con las UCIs, requieren personal que se necesita en otro sitio.



Habla de dos semanas cruciales. ¿Se ha superado el pico?

Hubo un momento muy crítico con las jornadas por encima de los 400 casos. Preveíamos una presión muy alta. La podríamos asumir por lo que nos dicen los modelos predictivos con los que trabajamos. Pero jugamos con el tiempo con lo que lo podemos asumir. Si no se aplanaba la curva en estas dos semanas nos iba a hacer destinar más recursos. Desde el sábado ha habido bajada y tenemos más activos de los necesarios. Hemos aprendido a estar preparados.



¿Cuál sería un número de casos asumible para el sistema?

El sistema podría controlar de forma razonable un límite de entre 250 y 300 casos diarios compatibles con la actividad normal.



¿Y qué pasa con los respiradores? Antes parecía que valían su peso en oro y ahora no se oye nada de ellos. ¿Hay stock suficiente?

En el peor momento de la pandemia pudimos hacernos con una serie de respiradores y utilizamos las torres de anestesia para atender a pacientes críticos. Ahora tenemos 90 respiradores más que cuanto empezó todo este proceso. El limitante no van a ser ni los respiradores ni los espacios físicos, van a ser los profesionales capacitados y atender lo covid y no covid.



¿Qué han aprendido en el tratamiento de los más graves?

Partimos de que no hay una panacea, pero sí se han aprendido cosas. La hidroxicloroquina, que parecía el estándar de tratamiento, se ha demostrado que no tenía tantos beneficios y sí efectos perjudiciales y ha desaparecido ya de nuestro protocolo. En cambio han entrado con fuerza los corticoides, que pueden ser un elemento que acorte la intensidad de los síntomas. Estamos estudiando otros antivirales como el de Remdesivir, incorporamos el plasma hiperinmune de quien ya ha pasado la enfermedad... hemos sumado cosas al arsenal terapéutico, tenemos más armas y sin duda somos más optimistas con respecto a la mortalidad. O el oxígeno de alto flujo, que parecía que no aportaba beneficio y ahora se ve que hay determinados pacientes a los que les previene la entrada en UCI o no recurrir a intubación. La recuperación es más rápida. El perfil de pacientes en UCI no es el mismo que el de la 1ª ola, pero ya estamos empezando a ver pacientes estilo abril, de 65 para arriba y con patología previa, que estarán más tiempo ingresados. Y vemos que la población mayor sigue siendo muy vulnerable. Si el virus entra ahí la mortalidad les afectará mucho.



Habla de población mayor. ¿Entran en UCI mayores de 79 años?

El limitante para entrar en la UCI nunca ha sido la edad. Y no sólo en covid, sino en todo. El criterio es el mismo desde hace muchos años: ¿Qué persona se va a beneficiar de entrar en la UCI? Si la estancia allí no va a aportar supervivencia, sino alargamiento de una situación de agonía, los profesionales de UCI, con criterios rigurosos y éticos, deciden que no se va a beneficiar. Hemos llegado a tener en UCI a gente desde 30 años hasta 80.



¿Volverá a haber problemas de abastecimiento de EPIs para los sanitarios? ¿Han hecho acopio?

Varía según el material, pero el stock en este momento supera los 60 días al ritmo de la peor jornada de la pandemia. Estamos bien provistos. Y se han ido firmando acuerdos con proveedores locales.



Ahora nos viene la gripe ¿Qué es lo que más temen?

No vamos a ponernos en un escenario apocalíptico. Imaginamos una onda como la actual, que esperemos que esté más atenuada, a la que se le suma la gripe. Sería una tensión que podríamos afrontar. Confiamos que el uso de vacuna, mascarilla, distancia e higiene atenúe la gripe. Es lo que ha pasado en el hemisferio sur este verano. Ha disminuido el impacto de la gripe. Pero es que lo hemos visto en Navarra. El número de neumonías que no son covid o de infecciones gastrointestinales típicas del verano han bajado de manera significativa gracias a estas medidas.



En la 1ª ola la colaboración público privada evitó el desbordamiento. ¿Sigue activa la coordinación?

Sí, claro. El doctor Tirapu, coordinador de UCIs en Navarra, sigue en contacto diario con todas las UCIs públicas y privadas. Tiene información de los que están en planta y pueden requerir UCI y los que ya están. Tenemos un contacto fluido a dos niveles: servicios de admisión de todos los centros para ingresos, altas y camas disponibles, para que todos los centros juguemos en ese equilibrio de covid y no covid sin resentirnos, y contacto con los datos epidemiológicos. Ya no tiene que ser como en marzo y abril, todo covid, no. Ahora es previsión más pequeña para cuando haya que abrir 20 camas en San Miguel o 30 en la CUN.



En los días más oscuros 4 de cada 5 camas de hospital en Navarra eran covid. ¿Cómo ha afectado eso al resto de enfermedades?

Ha habido un exceso de mortalidad. Por covid confirmado, por sospecha de covid y por pacientes sin sospecha de covid. Pasada la pandemia nuestro esfuerzo ha sido recuperar la máxima actividad posible: en consultas, pruebas y quirófano. No hemos podido recuperarlo al 100%, por eso hay actividad de mañana y tarde. Lo vital se siguió haciendo, pero sufrieron los procesos en salud que no eran urgentes, sobre todo el circuito de las enfermedades crónicas.

“Hemos pasado de la era de la PCR a la era del antígeno”

Se habla de test y rastreadores para evitar la covid pero la segunda ola ha llegado. ¿Estamos a tiempo de que sean efectivos?

Sí, sin ninguna duda. Nos la seguimos jugando en el rastreo. En el momento en que digamos que la prevención no es factible sólo nos queda una alternativa. Y ahí hay coste económico y emocional. Hay que reforzar el número de personas que están en el rastreo, herramientas y aplicaciones que usan.



¿Los test de antígenos van a ser tan buenos como los pintan?

Nuestra herramienta de diagnóstico estándar es la PCR, pero tiene dos limitaciones; con la pericia de quien recoge la muestra el resultado es distinto y un laboratorio tiene que analizarla. Ahora pasamos de la era del PCR a la era del antígeno. La diferencia es que hay test de antígenos rápidos, que en lugar de 4 horas pueden diagnosticar en 1.



¿Va a haber suficientes? La compra debe ser masiva...

En eso estamos. En estos momentos tenemos acopio de reactivos de PCR para 60 días a un ritmo de 4.000 al día. Pero esto nos va a permitir diversificar. El primer antígeno que hemos incorporado nos proporciona 10.000 por semana. 1.500 al día. Seguramente harán falta más. Pero estamos en contacto con tres o cuatro casas y en las próximas semanas van a aparecer más proveedores y modelos más fáciles de implementar. Y estamos valorando pasar de las pruebas de la nariz a pruebas con saliva, eso facilitaría mucho.



¿Pamplona está para confinarse?

La situación es muy distinta por barrios, y restricciones de movilidad cuando lo que separa es una calle es complicado. Debemos lanzar un mensaje a los pamploneses: o ponen todo su esfuerzo en controlar la diseminación del virus o afectará a toda la ciudad y Comarca. Se están jugando la posibilidad de aplanar la curva estas dos semanas. Si se pierde el equilibrio, o las tasas de Milagrosa y San Jorge se esparcen a otras zonas, Pamplona va a tener un serio problema.

“En vacaciones me confiné en familia”

¿Se ha arrepentido en algún momento de aceptar esta gerencia?

Esta situación no va en el cargo, y si hubiera venido en el contrato hubiéramos tenido que pensarlo, pero no, no me he arrepentido nunca. Y eso que ni en mis peores pesadillas ni yo, ni mi equipo ni la gente con la que trabajo todos los días hubiéramos imaginado esto. Pero no es una opción. Estamos donde estamos hoy. El nivel de cansancio y de estrés es alto, pero también el de compromiso. Debemos responder al 200%, y esto es un compromiso vocacional.



¿Cómo desconecta el gerente?

Poco y mal, pero tengo dos patas en las que me apoyo: mi familia y un equipo que no merezco. Esto no puede ser trabajo de una persona.



¿Se ha podido ir de vacaciones?

Me escapé diez días en agosto. Y me confiné. En una casita en la montaña del Levante desde la que se veía la playa. Con mi mujer, mis dos hijos, mi hermana y su familia. Estuve lejos de este ambiente, pude leer, descansar, tomar el aire. Pendiente del móvil, pero lejos.



¿Entiende las críticas a figuras como Fernando Simón por irse a bucear o hacer surf?

No las entiendo. Como todos nosotros intenta mantener una actividad para desconectar puntualmente. Sin una mínima desconexión es inviable aguantar esta tensión. Desde el 24 de enero activé protocolos covid en el CHN pensando en la comunidad china en Navarra. Desde entonces, hasta hoy, no ha habido ningún día que no haya pensado en covid y tomado decisiones. El virus no nos ha dado ni un sólo día de tregua.