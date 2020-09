Actualizada 24/09/2020 a las 13:00

El consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, ha cifrado en un total de 52 millones de euros el dinero del que disponen las entidades locales para "paliar los efectos del Covid-19, mantener los servicios públicos y trabajar en la reconstrucción económica y social de nuestros pueblos y ciudades".



Así, ha destacado que se ha incrementado un 3% el fondo de haciendas locales, siete millones más que en 2019 hasta un total de 236 millones, de manera que es el Gobierno de Navarra el que "absorberá la bajada de recaudación". A ello ha sumado los 25 millones del fondo extraordinario y otros 20 millones correspondiente a las cantidades no gastadas por la suspensión de las fiestas patronales de las diferentes localidades. Igualmente, ha resaltado que el superávit de las entidades locales navarras en 2019 ha sido de 35 millones.



En respuesta a una pregunta de Navarra Suma en el pleno del Parlamento sobre el importe destinado a sufragar el aumento del gasto derivado de la Covid-19 en las entidades locales, Ciriza ha asegurado que los ayuntamientos navarros "están en mejor situación frente al resto de consistorios el resto del país".



Así, ha señalado que el fondo de financiación de la Comunidad Autónoma Vasca se ha reducido un 20% en 2020 y que en el resto de comunidades autónomas se ha producido una bajada de en torno un 10% y un 13% en el fondo de haciendas locales como consecuencia de que "la recaudación ha caído durante este año".



Sin embargo, ha destacado que en Navarra se ha incrementado el fondo de haciendas locales en "más de un 3%", a lo que se une el fondo extraordinario de 25 millones, de los cuales 15,5 millones van destinados a "reactivar la actividad económica y social" y el resto a "paliar los mayores gastos y menores ingresos, especialmente en las escuelas infantiles, servicios deportivos, residencias, centros de días y transporte urbano".



En este sentido, ha asegurado que el Gobierno de Navarra "ya ha actuado" con 1,5 millones para "mitigar los déficits en las escuelas infantiles", con 200.000 euros para las escuelas de música, 2,6 millones para los "mayores gastos", junto con 20 millones por la suspensión de las fiestas patronales.



La parlamentaria de Navarra Suma, Yolanda Ibáñez, ha acusado a Ciriza de "vender lo que no hacen" y ha cifrado el impacto económico de los municipios entre julio y diciembre en 30 millones, "si no más". Por ello, ha pedido al consejero que "utilice el remanente del fondo que le queda o que dote de una partida pero que no deje a los alcaldes a los pies de los caballos".



"A nadie se nos escapa que el virus nos está atacando fuertemente y estamos viendo cómo son las entidades locales las que están haciendo frente y tomando las medidas para evitar el contagio de sus ciudadanos". Ha remarcado que el fondo extraordinario de 25 millones "es del fondo de los ayuntamientos" y ha destacado que "el PSN votaron en contra de que se diera ese dinero" a los consistorios.



Ibáñez ha advertido que la situación sanitaria "se agrava y vemos que cada día los gastos se están incrementando". Ha criticado, además, que el Gobierno de Navarra "no les ha hecho participes" a los municipios del protocolo para la apertura de los colegios "pero sí de lo que va a suponer implantar esos protocolos, como la limpieza de esos centros".



En este sentido, ha asegurado que hay directores de centros educativos que se ponen en contacto con su alcalde para pedir que "sustituyan el material que ha mandado el Gobierno y que no vale en muchas ocasiones para nada", como es el ejemplo, ha señalado, de mamparas "opacas que no permiten que los profesores vean sus alumnos".