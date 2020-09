La vivienda tras el coronavirus en Navarra, ¿más grande o más flexible?

Actualizada 20/09/2020 a las 06:00

Es una de las normativas más esperadas en el sector de la vivienda. Y está llamada a marcar el futuro de la edificación en Navarra. Hablamos del nuevo decreto de habitabilidad. Pero el proyecto presentado por Vivienda y en fase de exposición pública hasta mañana, no parece haber logrado el consenso deseado. Los arquitectos navarros consideran que “les limita” y deja fuera novedades tecnológicas y experimentales que serán claves en un futuro no muy lejano. “La tecnología ya nos ha superado. Si no