Los hosteleros navarros se plantan: “No somos los culpables de la pandemia”

Actualizada 12/09/2020 a las 06:00

Cabreo mayúsculo en la hostelería navarra por las últimas restricciones que afectan a su sector, en vigor desde la pasada medianoche. Y cabreo, también, por la política de hechos consumados con la que volvió a actuar el Ejecutivo foral. Salud aplazó por motivos de agenda la reunión que el jueves iba a mantener con las asociaciones de hostelería y el encuentro no se celebró hasta este viernes a las seis de la tarde, horas después de que la consejera Santos Indurain y el vicepresidente primero, Javier Remírez, hubieran trasladado en conferencia de prensa las nuevas restricciones y multas para la hostelería y las reuniones. “¿Para qué nos convocan?”, se preguntaba contrariado Nacho Calvo, gerente de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra (AEHN) antes del encuentro. “Es un sinsentido. Han puesto el foco en nosotros como si fuéramos culpables de la pandemia. Estamos ya muy hartos. El mensaje que están lanzando es que ir a consumir a la hostelería no es seguro. Vamos a salir a la calle. Hablamos de 18.000 puestos de trabajo”, clamaba Beatriz Huarte, gerente de la Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería (Anapeh).

Desde la Asociación de Hostelería del Casco Antiguo más de lo mismo. Carlos Albillo advierte de que con las nuevas medidas “se retrocede respecto a la fase 1”. Entonces, el consumo en barra tampoco estaba permitido pero los grupos por mesa eran de hasta 10 personas. “Se están tomando medidas de forma alegre y focalizadas en la hostelería”.

Lamenta Albillo que la Administración haya optado por “ocultar sus déficit en la gestión de la crisis haciendo lo más fácil: restringiendo la hostelería” y le urge a analizar qué está haciendo mal. “Las cifras de contagios son tremendas pero habría que preguntarse por qué estamos así y qué está haciendo mal el Gobierno. Necesita un severo ejercicio de autocrítica”, apostilla.

La representante de Anapeh apunta que llevamos dos meses con restricciones en la hostelería y la situación epidemiológica no sólo no ha mejorado sino que se está agravando. “Ahora tenemos a 20.000 estudiantes más en la ciudad”. Asegura que imágenes como la que se pudieron ver este jueves en calles como la de San Nicolás (una de esas imágenes, con decenas de personas en el exterior de los locales se reproduce en estas páginas) “nos hacen mucho daño. Es gente en la calle, pero es el comportamiento de minorías el que más daño nos está haciendo a todos y ahí incluyo, además de a la hostelería, a los jóvenes. No se puede criminalizar a unos por otros”.

Te puede interesar

EN NÚMEROS ROJOS

La hostelería asegura haber perdido un 60% de su caja este verano y los números rojos protagonizan las cuentas de resultados de los más de 4.000 establecimientos de hostelería que hay en Navarra. Una situación que, admiten las asociaciones, se agravará con las nuevas restricciones. “No se nos está prestando atención como sector pese a lo muchísimo que estamos sufriendo. De alguna manera se nos tendrá que ayudar. Hay personas que están teniendo verdaderos problemas por no poder mantener su puesto de trabajo”. Las asociaciones lamentan que solo se atienda a “criterios sanitarios” cuando, razona, “preservar la salud de los ciudadanos no creemos que sea incompatible con el desarrollo de una actividad económica”.